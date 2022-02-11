Динамо выиграло спарринг, Прометей обыграл Остенде, фиаско Аталанты

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 10 февраля.

1. Коронавирусный обман и достижение Ковбаснюка. Как прошел 6-й день ОИ. Обозреватель Sport.ua рассказывает все самое интересное, что произошло в шестой день Олимпиады.

2. Трудная победа в плотном графике. Прометей на выезде обыграл Остенде. Слобожанцы одержали еще одну победу во втором групповом раунде Лиги чемпионов.

3. На последних секундах. Аталанта Малиновского драматично вылетела из Кубка. Пропустили на 90+4 минуте.

4. Лыжная акробатика. США выиграли золото в командном миксте. Украине побороться за медаль помешали положительные результаты тестов на коронавирус.

5. 10 февраля. Все призеры дня зимней Олимпиады-2022. Sport.ua знакомит со всеми медалистами 6-го дня.

6. Украину в женском спринте представят всего лишь три биатлонистки. При этом квота позволяла нашей сборной заявить четырех спортсменок.

7. Результативный спарринг. Динамо уверенно обыграло Широки Бриег. Турецкий сбор киевский клуб завершил победой над чемпионом Боснии и Герцеговины.

8. Шахтер рассказал о предложениях по Мудрику из АПЛ: «Давали 12-15 миллионов». Сергей Палкин подтвердил интерес клуба АПЛ.

9. Луизао досрочно возвращается в Ворсклу. Байя прекратила аренду игрока. 23-летний футболист имеет контракт с полтавчанами до конца 2023 года.

10. Стал известен польский клуб, в который может перейти Коноплянка. Евгений хочет покинуть «Шахтер» уже зимой.