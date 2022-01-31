Усик стал футболистом, Супряга перешел в Сампдорию, Надаль выиграл Aus Open

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 30 января.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Супряга стал игроком итальянской Сампдории. Клуб Серии A арендовал форварда у киевского «Динамо» с правом выкупа.

2. ОФИЦИАЛЬНО: Александр Усик дебютирует в большом футболе. Знаменитый украинский боксер сыграет за «Полесье» на Winter Cup 2022.

3. Великий камбэк! Надаль взял 21-й Шлем, обыграв Медведева в финале Aus Open. Испанец переписал историю.

4. ОФИЦИАЛЬНО: Динамо отдало Рамиреса в испанский клуб. Венесуэльский форвард будет выступать за «Спортинг Хихон» на правах аренды.

5. Заберут капитана у Вернидуба? Динамо предложит Шерифу €1,5 млн за центрбека. Перуанскому защитнику Густаво Дуланто предлагается зарплата €0,8 млн в год.

6. Тренировать Миколенко будет легенда. Эвертон возглавит экс-звезда Челси. Фрэнк Лэмпард согласовал с «ирисками» контракт на 2,5 года.

7. ЧЕ-2022 по биатлону. Украина заняла 8 место в смешанной эстафете. Провальный третий этап Ольги Абрамовой лишил нашу сборную шанса побороться за медаль.

8. Черноморец возвращает в Динамо большинство арендованных игроков. В клубе останутся только Цитаишвили, Михайленко и Биловар.

9. ЧЕ-2022 по биатлону. Украина заняла 7 место в сингл-миксте. Сборная Украины покидает чемпионат Европы, не завоевав ни одной медали.

10. Салах решает. Египет вышел в полуфинал КАН, обыграв Марокко в овертайме. Лидер сборной Египта забил гол и сделал ассист в четвертьфинальном матче.