Салах решает. Египет вышел в полуфинал КАН, обыграв Марокко в овертайме

В матче 1/4 финала Кубка африканских наций сборная Египта в дополнительное время победила команду Марокко (2:1 д.в.).

Героем матча стал лидер египетской сборной Мохамед Салах, который забил гол в начале второго тайма, сравняв счет, а затем отдал голевую передачу на Трезеге в овертайме.

В полуфинале Египет сыграет 3 февраля против Камеруна.

Кубок африканских наций

1/4 финала, 30 января, 17:00

Египет – Марокко – 2:1 (д.в.)

Голы: Салах, 53, Трезеге, 100 – Буфаль, 7 (пен).

Египет: Абугабаль (Собхи, 96), Абдель Монем, Камаль, Хегази (Трезеге, 46), Ашраф (Алаа, 91), Эль-Сулейя, Эль Фотух, Эль-Нени, Салах (Хамди, 120+3), Мостафа Мохамед (Собхи, 110), Мармуш (Сайед, 80)

Марокко: Буну, Хакими, Масина, Агерд, Амрабат, Саисс, Амалла (Луза, 86), Баркок (Абухляль, 104), Буфаль (Рахими, 66), Эль-Хаддади (Тиссудали, 111), Эн-Несири (Ммаэ, 86)

Предупреждения: Камаль 25, Мостафа Мохамед 78, Ашраф 80, Абдель Монем 105 - Амалла 34, Хакими 78

Судья: Ндиай

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