Салах решает. Египет вышел в полуфинал КАН, обыграв Марокко в овертайме

В матче 1/4 финала Кубка африканских наций сборная Египта в дополнительное время победила команду Марокко (2:1 д.в.).
Героем матча стал лидер египетской сборной Мохамед Салах, который забил гол в начале второго тайма, сравняв счет, а затем отдал голевую передачу на Трезеге в овертайме.
В полуфинале Египет сыграет 3 февраля против Камеруна.
Кубок африканских наций
1/4 финала, 30 января, 17:00
Египет – Марокко – 2:1 (д.в.)
Голы: Салах, 53, Трезеге, 100 – Буфаль, 7 (пен).
Египет: Абугабаль (Собхи, 96), Абдель Монем, Камаль, Хегази (Трезеге, 46), Ашраф (Алаа, 91), Эль-Сулейя, Эль Фотух, Эль-Нени, Салах (Хамди, 120+3), Мостафа Мохамед (Собхи, 110), Мармуш (Сайед, 80)
Марокко: Буну, Хакими, Масина, Агерд, Амрабат, Саисс, Амалла (Луза, 86), Баркок (Абухляль, 104), Буфаль (Рахими, 66), Эль-Хаддади (Тиссудали, 111), Эн-Несири (Ммаэ, 86)
Предупреждения: Камаль 25, Мостафа Мохамед 78, Ашраф 80, Абдель Монем 105 - Амалла 34, Хакими 78
Судья: Ндиай
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Источник — Sport.ua
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Салах то не сильно и бегал. Но там добил, там выдал. Итого гол + пас.
А потом 5 в 1 выходили на пустые ворота, когда вратарь Марокко убежал в чужую штрафную, и не смогли толком разыграть.)
Салах то не сильно и бегал. Но там добил, там выдал. Итого гол + пас.
А потом 5 в 1 выходили на пустые ворота, когда вратарь Марокко убежал в чужую штрафную, и не смогли толком разыграть.)
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