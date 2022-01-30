В воскресенье, 30 января, в столице Камеруна Яунде на стадионе «Ахмаду Ахиджо» состоится матч 1/4 финала Кубка африканских наций, в котором сыграют сборные Египта и Марокко. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Египет

Сборная Египта в своей истории выигрывала Кубок африканских наций сразу пять раз. Правда, последний триумф датирован 2010-м годом.

В нынешнем розыгрыше на групповом раунде египтяне набрали 6 очков и заняли в квартете D второе место, добыв путевку в плей-офф, а в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти прошли команду Кот-д'Ивуара.

Решающий пенальти в серии с ивуарийцами забил капитан, лучший бомбардир и главная звезда сборной Египта в одном лице Мохамед Салах. Именно от него будет исходить главная угроза и в предстоящем поединке.

Марокко

Марокканцы своего единственного триумфа добились в 1976 году. Нынешнее поколение во главе с Ашрафом Хакими вполне может повторить тот успех, по крайней мере до финала осталось сделать всего два шага.

Сборная Марокко выиграла группу с Габоном, Ганой и Коморскими островами, набрав 7 очков, а единственная ничья была в третьем поединке, в котором побеждать было вовсе не обязательно.

В 1/8 финала «Атласские львы» выиграли у команды Малави со счетом 2:1. Вышеупомянутый Хакими в том матче забил победный гол, постарается он огорчить и вратаря египтян.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Марокко в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.61 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Египет: Эль-Шанави – Футух, Хамди, Хегази, Абдельмонейм, Эль-Ненни, Фатхи, Трезеге, Мармуш, Салах, Мохамед.

Марокко: Боно – Масина, Агуэрд, Саисс, Хакими, Буфаль, Амрабат, Амалла, Луза, Эль-Кааби, Эль-Несери.

30 января, воскресенье