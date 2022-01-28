Прометей в топ-16 ЛЧ, Джошуа отклонил отступные, Шевченко и Дженоа

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 27 января.

1. Сенсация в Иерусалиме. Прометей идет дальше в Лиге чемпионов. Украинский клуб совершил камбэк в серии с «Хапоэлем» и вышел во второй групповой этап ЛЧ.

2. СМИ: Джошуа и Уайт отказались от отступных за поединки с Усиком и Фьюри. Реванш Усика с Джошуа, как и планировалось, состоится весной.

3. Польша, отмена? Шевченко не договорился с Дженоа и не возглавит сборную. Игорь Цыганык сообщает, что вариант со сборной Польши отпадает.

4. Источник: У вратаря Динамо перелом носа и сотрясения мозга. Руслану Нещерету досталось в товарищеском матче против «Буде-Глимта».

5. ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал звезду Аталанты. Робин Госенс стал игроком «Интера».

6. Испугался Усика? Промоутер рассказал об отказе Фьюри драться с украинцем. Эдди Хирн рассказал о позиции Фьюри.

7. Форвард Динамо может сменить клуб из-за возможной войны. Илья Шкурин может продолжить карьеру в Польше.

8. Металлист подпишет хавбека из швейцарского клуба. Бубакар Траоре из «Санкт-Галлена» продолжит карьеру в Украине.

9. Прометей очень уверенно победил Касторс Брен и вышел в 1/4 EuroCup Women. В отличие от выездной нервной игры, сегодня украинки совсем не дали соперницам шансов.

10. За 75 млн евро! Форвард Фиорентины вскоре станет игроком Ювентуса. В туринском клубе сербский нападающий Душан Влахович может взять 7-й номер.