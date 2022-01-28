Прометей в топ-16 ЛЧ, Джошуа отклонил отступные, Шевченко и Дженоа

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 27 января.
1. Сенсация в Иерусалиме. Прометей идет дальше в Лиге чемпионов. Украинский клуб совершил камбэк в серии с «Хапоэлем» и вышел во второй групповой этап ЛЧ.
2. СМИ: Джошуа и Уайт отказались от отступных за поединки с Усиком и Фьюри. Реванш Усика с Джошуа, как и планировалось, состоится весной.
3. Польша, отмена? Шевченко не договорился с Дженоа и не возглавит сборную. Игорь Цыганык сообщает, что вариант со сборной Польши отпадает.
4. Источник: У вратаря Динамо перелом носа и сотрясения мозга. Руслану Нещерету досталось в товарищеском матче против «Буде-Глимта».
5. ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал звезду Аталанты. Робин Госенс стал игроком «Интера».
6. Испугался Усика? Промоутер рассказал об отказе Фьюри драться с украинцем. Эдди Хирн рассказал о позиции Фьюри.
7. Форвард Динамо может сменить клуб из-за возможной войны. Илья Шкурин может продолжить карьеру в Польше.
8. Металлист подпишет хавбека из швейцарского клуба. Бубакар Траоре из «Санкт-Галлена» продолжит карьеру в Украине.
9. Прометей очень уверенно победил Касторс Брен и вышел в 1/4 EuroCup Women. В отличие от выездной нервной игры, сегодня украинки совсем не дали соперницам шансов.
10. За 75 млн евро! Форвард Фиорентины вскоре станет игроком Ювентуса. В туринском клубе сербский нападающий Душан Влахович может взять 7-й номер.
Источник — Sport.ua
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