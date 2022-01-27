Форвард Динамо может сменить клуб из-за возможной войны

Илья Шкурин может продолжить карьеру в Польше

  • 27.01.2022 19:54
  • 4601 просмотр
  • 6 комментариев
Форвард Динамо может сменить клуб из-за возможной войны
© ФК Динамо Киев. Илья Шкурин

Арендованный у московского ЦСКА форвард «Динамо» Илья Шкурин может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

ЦСКА рассматривает возможность досрочного расторжения арендного соглашения. Это связано с обострением политического конфликта между Украиной и Россией и повышением вероятности того, что он перерастет в полномасштабную войну.

Ситуацией хочет воспользоваться польский «Ракув». Он предлагает арендовать Шкурина до конца сезона с правом выкупа за 1 миллион евро.

В нынешнем сезоне Шкурин принял участие в 11 матчах (ни одного полного) за «Динамо» во всех турнирах и отличился 4 ассистами. «Ракув» после 19 туров замыкает топ-3 турнирной таблицы чемпионата Польши.

Источник — Meczyki

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    BUCH
    online
    BUCH, 27.01.2022 20:02
    +4
    Не велика потеря...
    Ссылка
    Fanat230784
    Fanat230784, 27.01.2022 20:38
    0
    Face Control, 27.01.2022 20:32
    Это игрок российского ЦСКА?
    Поки що в оренді в Динамо, але власник - ЦСКА
    Ссылка
    Fanat230784
    Fanat230784, 27.01.2022 20:15
    0
    "Спорт поза політикою" у виконанні ЦСКА (мордор)
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 27.01.2022 20:04
    0
    Какая война?
    Просто не нужен он Луческу вот и все
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 27.01.2022 20:32
    -1
    Это игрок российского ЦСКА?
    Ссылка
    Эль Чапо
    online
    Эль Чапо, 27.01.2022 20:05
    -7
    Шкурин, зрада
    Ссылка
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