Форвард Динамо может сменить клуб из-за возможной войны

Арендованный у московского ЦСКА форвард «Динамо» Илья Шкурин может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

ЦСКА рассматривает возможность досрочного расторжения арендного соглашения. Это связано с обострением политического конфликта между Украиной и Россией и повышением вероятности того, что он перерастет в полномасштабную войну.

Ситуацией хочет воспользоваться польский «Ракув». Он предлагает арендовать Шкурина до конца сезона с правом выкупа за 1 миллион евро.

В нынешнем сезоне Шкурин принял участие в 11 матчах (ни одного полного) за «Динамо» во всех турнирах и отличился 4 ассистами. «Ракув» после 19 туров замыкает топ-3 турнирной таблицы чемпионата Польши.