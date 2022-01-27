Металлист подпишет хавбека из швейцарского клуба

Бубакар Траоре из «Санкт-Галлена» продолжит карьеру в Украине

  • 27.01.2022 20:36
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Металлист подпишет хавбека из швейцарского клуба
© ФК Санкт-Галлен. Бубакар Траоре

Левый вингер «Санкт-Галлена» Бубакар Траоре продолжит карьеру в харьковском «Металлисте». Об этом сообщают швейцарские СМИ.

Все детали трансфера уже согласованы. Завтра, 28 января Траоре присоединится ко своей новой команде.

Сумма трансфера не сообщается, но Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро. «Металлист» работал над трансфером 24-летнего сенегальца еще с декабря 2021 года, но первое предложение харьковчан было отклонено.

Траоре может сыграть на любой позиции на левом фланге – от фуллбека до вингера. В нынешнем сезоне на его счету 1 ассист в 15 матчах за «Санкт-Галлен» во всех турнирах.

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