Металлист подпишет хавбека из швейцарского клуба

Левый вингер «Санкт-Галлена» Бубакар Траоре продолжит карьеру в харьковском «Металлисте». Об этом сообщают швейцарские СМИ.

Все детали трансфера уже согласованы. Завтра, 28 января Траоре присоединится ко своей новой команде.

Сумма трансфера не сообщается, но Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро. «Металлист» работал над трансфером 24-летнего сенегальца еще с декабря 2021 года, но первое предложение харьковчан было отклонено.

Траоре может сыграть на любой позиции на левом фланге – от фуллбека до вингера. В нынешнем сезоне на его счету 1 ассист в 15 матчах за «Санкт-Галлен» во всех турнирах.