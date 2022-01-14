Шевченко все ближе к отставке, Украина проиграла Сербии на гандбольном Евро

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 13 января.

1. Боролись до последнего. Дженоа в овертайме уступила Милану в Кубке Италии. Коллектив Андрея Шевченко вел по счету почти с самого начала матча, но не справился с давлением.

2. Украина начала чемпионат Европы по гандболу с поражения. В первом матче наша команда уступила сборной Сербии.

3. Рупольдинг-2022. Пидручный занял 7 место в спринте. Выиграл гонку француз Кантен Фийон Майе.

4. У Шахтера есть почти готовая замена для Степаненко. Но что решит Де Дзерби? В конце концов перед «горняками» вскоре вновь всерьез замаячит проблема лимита на легионеров.

5. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал воспитанника Барселоны. Форвард Марк Гуаль стал игроком «Днепра-1».

6. Окажется в Шахтере? Челси отозвал Кенеди из аренды в Фламенго. Бразильцем ранее интересовались «горняки».

7. Australian Open. Украинки узнали имена соперниц в первом круге. В Мельбурне состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Австралии.

8. Вернули Крым! Сайт Ла Лиги исправил грубую ошибку после обращения посла. Изначально полуостров был обозначен на карте как территория России.

9. Снова отмена. Соперник украинца Крыкли не выйдет на бой. Еще одна отмена поединка.

10. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило легионера в аренду в Словению. Ибрахим Каргбо будет выступать за «Целе».