Окажется в Шахтере? Челси отозвал Кенеди из аренды в Фламенго

Руководство «Челси» досрочно прекратило действие договора аренды с «Фламенго» по 25-летнему левому вингеру Кенеди.
У «синих» было такое право, при условии, что «Фламенго» до конца декабря не сообщит о желании выкупить контракт Кенеди. «Стервятники» этот пункт договора проигнорировали, вследствие чего англичане предпочли вернуть футболиста досрочно.
В ближайшее время бразилец должен будет вернуться в лондонский клуб, однако вопрос о том, продолжит ли он карьеру в «Челси» остается открытым. Не исключено, что «синие» предпочтут отдать Кенеди в аренду в другой клуб.
Ранее в прессе сообщалось, что желание подписать Кенеди проявляет донецкий «Шахтер».
Источник — Goal.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Які ж Ви тупііііііі😂😂😂😂
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.