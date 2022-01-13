Окажется в Шахтере? Челси отозвал Кенеди из аренды в Фламенго

Бразильцем ранее интересовались «горняки»

  • 13.01.2022 09:44
  • 2767 просмотров
  • 4 комментария
Окажется в Шахтере? Челси отозвал Кенеди из аренды в Фламенго
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кенеди

Руководство «Челси» досрочно прекратило действие договора аренды с «Фламенго» по 25-летнему левому вингеру Кенеди.

У «синих» было такое право, при условии, что «Фламенго» до конца декабря не сообщит о желании выкупить контракт Кенеди. «Стервятники» этот пункт договора проигнорировали, вследствие чего англичане предпочли вернуть футболиста досрочно.

В ближайшее время бразилец должен будет вернуться в лондонский клуб, однако вопрос о том, продолжит ли он карьеру в «Челси» остается открытым. Не исключено, что «синие» предпочтут отдать Кенеди в аренду в другой клуб.

Ранее в прессе сообщалось, что желание подписать Кенеди проявляет донецкий «Шахтер».

Источник — Goal.com

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vittroy
    online
    vittroy, 13.01.2022 10:27
    +3
    Розпочався самий кайфовий час, для журналюг.... до любої новини про футболіста, можна додавати , що завгодно....В Україні +Шахтар цікавиться, в Росії -Зеніт, в В Італії-Рома..і т.д Головне , щоб руки з трусів виймати, і щось клацати😂😂😂😂😂😂
    Які ж Ви тупііііііі😂😂😂😂
    Ссылка
    DidOk
    online
    DidOk, 13.01.2022 10:33
    +2
    А Нива Тернопіль ним не цікавиться ? Бо Нива нещодавно продала свого нападника
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 13.01.2022 11:08
    0
    а зачем он им сейчас в аренду?
    Ссылка
    ABOBA
    online
    ABOBA, 13.01.2022 09:53
    -3
    Welcome to Shakhtar
    Ссылка
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