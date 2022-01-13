Окажется в Шахтере? Челси отозвал Кенеди из аренды в Фламенго

Руководство «Челси» досрочно прекратило действие договора аренды с «Фламенго» по 25-летнему левому вингеру Кенеди.

У «синих» было такое право, при условии, что «Фламенго» до конца декабря не сообщит о желании выкупить контракт Кенеди. «Стервятники» этот пункт договора проигнорировали, вследствие чего англичане предпочли вернуть футболиста досрочно.

В ближайшее время бразилец должен будет вернуться в лондонский клуб, однако вопрос о том, продолжит ли он карьеру в «Челси» остается открытым. Не исключено, что «синие» предпочтут отдать Кенеди в аренду в другой клуб.

Ранее в прессе сообщалось, что желание подписать Кенеди проявляет донецкий «Шахтер».