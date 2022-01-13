Вернули Крым! Сайт Ла Лиги исправил грубую ошибку после обращения посла

Изначально полуостров был обозначен на карте как территория России

  • 13.01.2022 23:21
  • 1741 просмотр
  • 4 комментария
Вернули Крым! Сайт Ла Лиги исправил грубую ошибку после обращения посла
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Тебас

На сайте испанской Ла Лиги исправили карту в разделе официальных трансляторов чемпионата, где Крым первоначально ошибочно был изображен в составе России.
 
К руководителю Ла Лиги Хавьеру Тебасу с просьбой внести изменения в графические материалы, касающиеся границ страны, обращалось посольство Украины в Испании. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев связался с Тебасом и назвал данный инцидент грубой ошибкой.    
 
В посольстве заявили, что будут держать этот вопрос на контроле. 
 
Как выглядела карта изначально


 
Как выглядит карта сейчас

Источник — Facebook

(18 голосов)

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Комментарии
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    Lev4455
    Lev4455, 13.01.2022 23:29
    +13
    Все вони знали, кондоми расеї.
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    Cartman
    Cartman, 13.01.2022 23:44
    +1
    Лет через сто может и расея вернёт . Но это не точно 
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    Abdulla
    online
    Abdulla, 14.01.2022 00:00
    0
    Ну наконец то!! Вернули!
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    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 13.01.2022 23:45
    -2
    Це перемога а ще, пердаки свинособак підірвали добре
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