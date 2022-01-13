Вернули Крым! Сайт Ла Лиги исправил грубую ошибку после обращения посла

На сайте испанской Ла Лиги исправили карту в разделе официальных трансляторов чемпионата, где Крым первоначально ошибочно был изображен в составе России.



К руководителю Ла Лиги Хавьеру Тебасу с просьбой внести изменения в графические материалы, касающиеся границ страны, обращалось посольство Украины в Испании. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев связался с Тебасом и назвал данный инцидент грубой ошибкой.



В посольстве заявили, что будут держать этот вопрос на контроле.



Как выглядела карта изначально





Как выглядит карта сейчас