Вернули Крым! Сайт Ла Лиги исправил грубую ошибку после обращения посла

На сайте испанской Ла Лиги исправили карту в разделе официальных трансляторов чемпионата, где Крым первоначально ошибочно был изображен в составе России.
К руководителю Ла Лиги Хавьеру Тебасу с просьбой внести изменения в графические материалы, касающиеся границ страны, обращалось посольство Украины в Испании. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев связался с Тебасом и назвал данный инцидент грубой ошибкой.
В посольстве заявили, что будут держать этот вопрос на контроле.
Как выглядела карта изначально
Как выглядит карта сейчас
Источник — Facebook
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.