У Шахтера есть почти готовая замена для Степаненко. Но что решит Де Дзерби?

Нынешний сезон для донецкого «Шахтера», как бы он не завершился в итоге, однозначно не станет наиболее успешным за последнее десятилетие. С приходом на тренерский мостик «горняков» Роберто Де Дзерби дончане не без труда прошли в квалификации Лиги чемпионов «Монако», но откровенно провалили групповой турнир, где не смогли добыть ни одной победы, в частности, не разу не набрав трех очков в дуэлях даже с более чем скромным молдавским «Шерифом». В этой связи даже блестящие цифры Де Дзерби во внутреннем чемпионате пока не выглядят «охранной грамотой» для итальянского специалиста. Уж слишком высок ныне потолок ожиданий от «Шахтера», тем более, что летом минувшего года на трансферном рынке клубом было потрачено более 45 миллионов евро.

Несмотря на фантастические затраты на новых футболистов, осенью специалисты и болельщики, оценивая выступления «Шахтера» на европейской арене и в украинской Премьер-лиге, вновь очень часто вынуждены были констатировать, что у «горняков» ныне нет адекватной замены для Тараса Степаненко. Последний вот уже несколько лет является безоговорочно ключевым опорным полузащитником команды, и реальных конкурентов у него в текущем составе попросту нет. Майкон, Маркос Антонио, Алан Патрик и молодые Георгий Судаков с Артемом Бондаренко все-таки более акцентированы на игру в атаку. Все они предпочитают фокусироваться на контроле и продвижении мяча, выполнении ключевых и острых передач и т.д., в то время как на оборону отрабатывают с определенной ленцой. И если в украинской Премьер-лиге подобное, как правило, сходит «Шахтеру» с рук, то вот в Лиге чемпионов качественных разрушителей команде Де Дзерби как раз очень не хватало, особенно учитывая ее стремление со всеми играть едва ли не первым номером, что часто чревато оголенными тылами.

Подыскивать потенциальную замену Степаненко скаутская служба «Шахтера» наверняка получила задачу уже давно, однако пока никаких результатов в этом вопросе не видно. Более того, недавно донецкий клуб покинул директор департамента селекции Жозе Боту, вместе с которым структуру оставили некоторые другие специалисты. Стало быть, прямо сейчас особых наработок в этом направлении у Де Дзерби и Срны, скорее всего, нет. Да и слухи продолжают сватать в «Шахтер» игроков атакующего профайла – Кенеди, Давида Нереса…

А ведь одним из способов решения ситуации в данном вопросе является переоценка способностей имеющихся на контракте в «Шахтере» футболистов. В частности, на позиции опорника «горняки» в будущем вполне могут рассчитывать на Даниила Игнатенко, который, к слову, как и Тарас Степаненко, успел пройти школу запорожского «Металлурга», из рядов которого в начале 2016 года и перебрался в «Шахтер».

Ныне 24-летний Игнатенко на правах аренды выступает за «Днепр-1», где является одним из ключевых исполнителей у Игора Йовичевича. «Горняки» отпустили своего опорника в стан «спортклубовцев» еще осенью 2020 года, после чего не были против продлить срок действия аренды еще и на второй сезон. И, надо сказать, это решение всецело себя оправдало – в «Днепре-1» Игнатенко действительно вырос в профессиональном плане и сейчас близок к тому, чтобы претендовать и на место в составе «Шахтера», если, конечно, Де Дзерби заинтересован в возвращении Даниила.

Если оценивать ключевую статистику Игнатенко в украинской Премьер-лиге и сравнивать ее с аналогичными цифрами у Степаненко, то прямо сейчас можно сказать, что более молодой опорник уверенно приближается к показателям ключевого игрока сборной Украины. Да, Тарас более задействован в командной игре, в основном за счет вовлеченности в игру через пас, как того требует тактика «Шахтера», но по многим другим показателям Игнатенко уже сейчас находится на уровне, а кое-где даже превосходит Степаненко.

В частности, если брать во внимание участие в единоборствах и качество их ведения, то здесь Игнатенко в УПЛ имеет даже лучшую статистику, нежели основной опорник «Шахтера» последних лет Степаненко.

Кроме того, Даниил за время пребывания в «Днепре-1» пристойно прокачал такой свой скилл, как перехваты. Здесь Игнатенко один из лучших в стане «спортклубовцев», и более чем вдвое превосходит показатель Степаненко, хотя, конечно, стоит учитывать факт, при котором в отечественной лиге Тарасу непосредственно на оборону приходится работать куда меньше, за счет чего его статистика куда более похожа на игрока, выступающего на позиции центрального или центрального атакующего хавбека.

Например, в матче против «Динамо», который в конце октября минувшего года завершился в Киеве поражением для «Днепра-1» (0:2), несмотря на преимущество во владении мячом у гостей, Игнатенко очень активно работал непосредственно на разрушение, осуществив, в том числе, 6 перехватов. Но сухие цифры в данном контексте не способны раскрыть понимание игры, которое присуще Игнатенко. В ряде эпизодов опорник «Днепра-1» очень четко читал действия атаки «Динамо», прерывая комбинации одним своевременным движением.

Что еще однозначно является сильной стороной Игнатенко – это игра на втором этаже. С ростом в 190 сантиметров Даниил без особых проблем снимает почти весь «воздух» в центре поля, что всерьез помогает «Днепру-1» против коллективов, проповедующих вертикальный и незамысловатый футбол. В «Шахтере», например, кроме Степаненко в верховой борьбе в центре поля, по сути, проявить себя и некому, так как тем таки Майкону и Маркосу Антонио банально не хватает для этого антропометрии, то есть, роста.

Игнатенко по ходу нынешнего розыгрыша украинской Премьер-лиги не раз показывал себя эффективным на втором этаже при выносе мячей вратарями соперника. Подобные перехваты в теории могут помочь команде Даниила проводить быстрые контрвыпады на ворота соперников, тем более, что в «Шахтере» качество креативных футболистов в центральной оси и на флангах как раз невероятно высокое, и последним очень не хватает того, кто бы, как это принято называть, «носил рояль». Более того, с игроком типажа Игнатенко, который является третьим в УПЛ по выигранным верховым единоборствам (73%), «горнякам» можно было бы наконец-то становиться более гибкими при выборе способов выхода из обороны в атаку через вратаря. Сейчас Трубин в основном старается действовать через выносы мяча в ноги партнерам, а с явно выраженным таргетменом в середине поля можно было бы разнообразить это действие и прямыми выносами вперед.

Конечно, прямо сейчас Игнатенко не готов полноценно заменить Степаненко в основе «Шахтера». Но для этого у Даниила еще есть пару сезонов, так как «горняки» недавно продлили контракт с Тарасом еще на два года, в течение которых более молодой опорник мог бы набраться опыта непосредственно от взаимодействия с более опытным. В конце концов, сам Степаненко после перехода в «Шахтер» первые пару сезонов сам учился у Томаша Хюбшмана и Фернандиньо.

В частности, было бы интересно посмотреть на Игнатенко в команде, которая делает существенный акцент на владении мячом. Все-таки Даниил предпочитает действовать максимально надежно и без выдумок, но это, скорее, плюс для тактики Де Дзерби, где такой игрок в опорной зоне – настоящая находка, а рядом к нему всегда можно направить помощника вроде Майкона, Алана Патрика или Маркоса Антонио, который поможет лучше обращаться с мячом и выстраивать атакующие действия.

Важно, что Игнатенко показывает прогресс, и за последнее время в его игре стало существенно меньше необъяснимой агрессии, которая вредила качеству выступлений опорника. Например, в УПЛ-2020/21 Даниил стал самым недисциплинированным футболистом первенства, схлопотав среди прочего еще и две красные карточки, любую из которых вряд ли можно обосновать. В текущем розыгрыше национального чемпионата у Игнатенко нет удалений, и он начал лучше контролировать свои эмоции. Интересно, что в одном из недавних интервью Даниил признавался, что определенную работу с ним в этом направлении провел тренерский штаб и лично Игор Йовичевич, который объяснил хавбеку, что таким безрассудством тот подводит всю команду, заставляя ее отдавать еще больше сил и энергии на поле.

Очевидно, что поработать Игнатенко придется и над своей излюбленной привычкой бросаться в подкаты. Ныне по этому компоненту Даниил среди лидеров в «Днепре-1» и во всей УПЛ. В частности, на счету опорника 20 подкатов с успешностью всего в 45%. У Степаненко, для сравнения, эти показатели составляют 9 и 56%, соответственно. Насколько чреваты желтыми и красными карточками подкаты в современном футболе, где все больше технологий и возможностей рассматривать через VAR фрагмент буквально «под микроскопом», говорить вряд ли стоит… По этой причине подкаты все больше и больше считаются анахронизмом на топ-уровне, и к ним прибегают лишь в исключительных случаях.

С другой стороны, Игнатенко прямо сейчас – практически готовая опция для «Шахтера» в попытке найти замену для Тараса Степаненко на будущем. Это опорник с хорошей антропометрией и умением бороться за мяч, «выгрызать» его и биться до последнего. По сути, за эти качества специалисты и болельщики очень ценят в «Шахтере» и Степаненко, так как быть плеймейкером и вести игру – задача уже совершенно для других персоналий в донецкой команде.



СК Днепр-1. Даниил Игнатенко

Оценит ли способности Игнатенко штаб Роберто Де Дзерби? Сложно сказать, хотя как минимум шанс проявить себя Даниилу следующим летом дать должны, если и вовсе не отозвать хавбека из аренды уже в январе, как, например, «Динамо» сделало с Дубинчаком. Все потому, что с уходом Марлоса и скорым уходом Жуниора Мораеса, а также покупкой Марлона, являющегося незыблемой фигурой для Де Дзерби, в «Шахтере» вновь может стать актуальной проблема лимита на легионеров, и покупать очередного иностранца еще и в опорную зону будет попросту нецелесообразно. В то же время, среди украинцев вариантов у «горняков» не так и много, и Игнатенко наиболее очевидный из них прямо сейчас.

Впрочем, Де Дзерби еще минувшим летом показал, что у него свои взгляды на футбол и оценку кадров. Например, ситуация, при которой «Шахтер» за 700 тысяч евро отпустил в «Днепр-1» на постоянной основе Александра Пихаленка, являющегося ныне мозговым центром команды Йовичевича, удивила многих. Да, у «горняков» вроде как есть возможность обратного выкупа игрока, но при живых и здоровых Майконе и Алане Патрике вряд ли к этому вернутся. С позицией опорника, что правда, ситуация немного другая, и тут столь острой конкуренции нет, а потому... Впрочем, дождемся все-таки решения Де Дзерби, а уж затем сверим его со своим футбольным мировосприятием.