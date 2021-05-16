Самым недисциплинированным игроком УПЛ-2020/21 стал Даниил Игнатенко

Самым недисциплинированным игроком сезона-2020/21 оказался полузащитник Даниил Игнатенко. В рядах «Мариуполя» и «Днепра-1» он заработал 2 красные и 9 желтых карточек, набрав 15 штрафных очков (3 - за удаление, 1 - за предупреждение).
Среди легионеров больше других «отличился» французский защитник «Львова» Маруан Миуби, который дважды удалялся с поля и нахватал 8 предупреждений.
Две красные карточки получили в минувшем чемпионате также Денис Безбородько («Александрия», «Десна»), Максим Имереков («Десна»), Ибраим Кане и Наджееб Якубу (оба - «Ворскла»). А пальма первенства по «горчичникам» досталась полтавчанину Александру Скляру - 10.
Игроки, получившие наибольшее количество штрафа в УПЛ-2020/21
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Уд.
|
Пр.
|
Штраф
|
1.
|
Даниил ИГНАТЕНКО
|
Мариуполь/Днепр-1
|
2
|
9
|
15
|
2.
|
Маруан МИУБИ
|
Львов
|
2
|
8
|
14
|
3.
|
Максим ИМЕРЕКОВ
|
Десна
|
2
|
7
|
13
|
4.
|
Александр СКЛЯР
|
Ворскла
|
1
|
10
|
13
|
5.
|
Максим ГРИСЬО
|
Львов
|
1
|
9
|
12
|
|
Игорь КОГУТ
|
Днепр-1
|
1
|
9
|
12
|
|
Марьян МЫСЫК
|
Рух
|
1
|
9
|
12
Источник — Sport.ua
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