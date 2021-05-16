Самым недисциплинированным игроком УПЛ-2020/21 стал Даниил Игнатенко

В минувшем сезоне полузащитник «Мариуполя» и «Днепра-1» заработал 2 красные и 9 желтых карточек

  • 16.05.2021 01:38
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Самым недисциплинированным игроком УПЛ-2020/21 стал Даниил Игнатенко
© СК Днепр-1. Даниил Игнатенко (слева)

Самым недисциплинированным игроком сезона-2020/21 оказался полузащитник Даниил Игнатенко. В рядах «Мариуполя» и «Днепра-1» он заработал 2 красные и 9 желтых карточек, набрав 15 штрафных очков (3 - за удаление, 1 - за предупреждение).

Среди легионеров больше других «отличился» французский защитник «Львова» Маруан Миуби, который дважды удалялся с поля и нахватал 8 предупреждений.

Две красные карточки получили в минувшем чемпионате также Денис Безбородько («Александрия», «Десна»), Максим Имереков («Десна»), Ибраим Кане и Наджееб Якубу (оба - «Ворскла»). А пальма первенства по «горчичникам» досталась полтавчанину Александру Скляру - 10.

Игроки, получившие наибольшее количество штрафа в УПЛ-2020/21

 

Игрок

Клуб

Уд.

Пр.

Штраф

1.

Даниил ИГНАТЕНКО

Мариуполь/Днепр-1

2

9

15

2.

Маруан МИУБИ

Львов

2

8

14

3.

Максим ИМЕРЕКОВ

Десна

2

7

13

4.

Александр СКЛЯР

Ворскла

1

10

13

5.

Максим ГРИСЬО

Львов

1

9

12

 

Игорь КОГУТ

Днепр-1

1

9

12

 

Марьян МЫСЫК

Рух

1

9

12
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Источник — Sport.ua

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