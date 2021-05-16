Самым недисциплинированным игроком УПЛ-2020/21 стал Даниил Игнатенко

Самым недисциплинированным игроком сезона-2020/21 оказался полузащитник Даниил Игнатенко. В рядах «Мариуполя» и «Днепра-1» он заработал 2 красные и 9 желтых карточек, набрав 15 штрафных очков (3 - за удаление, 1 - за предупреждение).

Среди легионеров больше других «отличился» французский защитник «Львова» Маруан Миуби, который дважды удалялся с поля и нахватал 8 предупреждений.

Две красные карточки получили в минувшем чемпионате также Денис Безбородько («Александрия», «Десна»), Максим Имереков («Десна»), Ибраим Кане и Наджееб Якубу (оба - «Ворскла»). А пальма первенства по «горчичникам» досталась полтавчанину Александру Скляру - 10.

Игроки, получившие наибольшее количество штрафа в УПЛ-2020/21