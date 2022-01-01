Де Дзерби – лучший тренер Европы по набранным очкам в первой части сезона

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби имеет наилучший среди всех тренеров из топ-10 европейских чемпионатов показатель набранных очков в национальной лиге в первой части сезона, включающей в себя 2021 год.

В 18 матчах УПЛ «горняки» набрали 47 очков. Средний показатель в 2,61 очка за матч делает Де Дзерби лидером рейтинга, и позволяет итальянцу опережать Юлиана Нагельсмана из «Баварии» (2,52), Мирчу Луческу из «Динамо» (2,5), Хосепа Гвардиолу из «Манчестер Сити» (2,5), Абдуллу Авчи из «Трабзонспора» (2,42), Симоне Индзаги из «Интера» (2,42), Карло Анчелотти из «Реала» (2,42) и других.

Напомним, 2021 календарный год «Шахтер» завершил во главе турнирной таблицы УПЛ. «Горняки» опережают «Динамо» на два пункта.