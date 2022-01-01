Де Дзерби – лучший тренер Европы по набранным очкам в первой части сезона

Также место в топ-5 рейтинга нашлось и для Мирчи Луческу

  • 01.01.2022 11:55
  • 422 просмотра
  • 2 комментария
Де Дзерби – лучший тренер Европы по набранным очкам в первой части сезона
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби имеет наилучший среди всех тренеров из топ-10 европейских чемпионатов показатель набранных очков в национальной лиге в первой части сезона, включающей в себя 2021 год.

В 18 матчах УПЛ «горняки» набрали 47 очков. Средний показатель в 2,61 очка за матч делает Де Дзерби лидером рейтинга, и позволяет итальянцу опережать Юлиана Нагельсмана из «Баварии» (2,52), Мирчу Луческу из «Динамо» (2,5), Хосепа Гвардиолу из «Манчестер Сити» (2,5), Абдуллу Авчи из «Трабзонспора» (2,42), Симоне Индзаги из «Интера» (2,42), Карло Анчелотти из «Реала» (2,42) и других.

Напомним, 2021 календарный год «Шахтер» завершил во главе турнирной таблицы УПЛ. «Горняки» опережают «Динамо» на два пункта.

Источник — Sabah

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Олег Олег
    Олег Олег, 01.01.2022 12:09
    +1
    Одному мне кажется что статьи про Де дзерби заказывает Срна?)
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    c_a_p2
    c_a_p2, 01.01.2022 12:02
    +1

    А в ЛЧ навпаки...
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