Шевченко добыл очко с Дженоа, Реал доволен Луниным, Милан победил Рому

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 6 января.
1. Шевченко вновь без победы. Дженоа сыграла вничью против Сассуоло. Генуэзский коллектив наконец-то собрался в боевом составе, но даже это не помогло.
2. Рафа БЕНИТЕС: «Виталий Миколенко - будущее Эвертона. Это точно». Наставник доволен подписанием украинского защитника.
3. Источник: Реал доволен Луниным, украинцу нравится работать с Анчелотти. Вариант с арендой не рассматривается?
4. ВИДЕО. Гол украинца выбил Вильярреал из Кубка Испании. Богдан Милованов отличился за «Спортинг Хихон» на 88-й минуте матча.
5. Ибра и Жиру сделали игру. Милан нанес поражение Роме в Серии A. Команда Жозе Моуриньо уезжает из Милана без набранных очков.
6. Оберхоф-2022. Россию могут изолировать, непогода внесла правку в расписание. Денис Шаховец анонсирует пятый этап Кубка мира олимпийского сезона-2021/22.
7. Стало известно, с кем сыграет Прометей в раунде плей-ин Лиги чемпионов. Соперником украинской команды стал израильский клуб «Хапоэль» Иерусалим.
8. Динамо отклонило предложение Слована по Цитаишвили. Хавбек закончит сезон в «Черноморце».
9. «60 миллионов не нужно». Ярославский рассказал о бюджете Металлиста. Владелец клуба считает, что сейчас такие суммы не нужны.
10. НБА. Торонто победил без Михайлюка, 7 очков Лэня, возвращение Ирвинга. Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.
Источник — Sport.ua
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