20-й тур
Сассуоло
1 : 1
Дженоа
06.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Шевченко вновь без победы. Дженоа сыграла вничью против Сассуоло

Генуэзский коллектив наконец-то собрался в боевом составе, но даже это не помогло

  • 06.01.2022 19:21
  • 3072 просмотра
  • 13 комментариев
Шевченко вновь без победы. Дженоа сыграла вничью против Сассуоло
© Getty Images/Global Images Ukraine

Новый год – новые испытания и новые победы. Во всяком случае, в это хотелось бы верить украинскому наставнику Андрею Шевченко, которому предстоит во второй половине сезона итальянской Серии A поднимать генуэзскую «Дженоа» из подвала турнирной таблицы национального первенства. Предлагалось начать этот нелегкий путь с гостевого матча против ослабленного травмами и COVID-19 «Сассуоло», с которым в последствии у «грифонов» может возникнуть конфликт за места у экватора. Однако, это лишь наилучший сценарий.

Определенные предпосылки к его реализации возникли уже на старте нашей игры, когда подопечные Шевченко с легкостью выдержали начальные позиционные атаки оппонентов, после чего набросились на чужие ворота с разительным выпадом. Габариты и ловкость Маттиа Дестро сыграли на руку гостям уже на седьмой минуте, когда форвард зацепился за верховой мяч непосредственно у вратарской, дав возможность Экубану затем исполнить обратный прострел, который был завершен эффектным ударом пяткой. Шокирующий старт для хозяев поля, даже в ситуации, когда в их составе фланговые защитники отыгрывали роли форвардов.

Getty Images/Global Images Ukraine

Ход развития событий был для «Дженоа» далеко не настолько ярким, как могло показаться с оглядкой на быстрый гол подопечных украинского специалиста. «Грифоны» вновь решили играть от мяча, хотя имели опции отказаться от подобной тактики, в результате чего большую часть времени провели в глухой обороне. Сработать этот вариант мог только в том случае, если бы игроки группы атаки «нероверди» оказались бы неспособны наладить комбинационный футбол на чужой половине. Это, к несчастью генуэзцев, не случилось – «Сассуоло» был хорош в контроле, но с обострением были определенные трудности.

По ходу первого тайма мы наблюдали лишь за пресным владением со стороны хозяев поля, но уже после перерыва они стали активно тревожить Сиригу в его владениях. Голкипер «Дженоа» справился с тяжелым ударом Дефреля на 51-й минуте, но последовавшая затем очередная ошибка в обороне его команды стала роковой. Ванхусден внутри своей штрафной площадке дал Распадори необходимое сопернику пространство для исполнения передачи на Берарди, а Доменико на опыте расстрелял возрастного стража ворот «грифонов».

Getty Images/Global Images Ukraine

Было очень интересно наблюдать за тем, что же сможет предложить коллектив Шевченко своим оппонентам. К сожалению, мы увидели набор моментов «типичного аутсайдера», который сделал акцент на минимальное количество стандартных положений, но совершенно отказался от давления на чужой половине. Для коллектива Алессио Дионизи это было настоящим подарком в постновогодний период, и «черно-зеленые» его с радостью приняли – ничья, а по итогам тура команда Шевченко будет уже предпоследней. Ниже – только «Салернитана», которой вовремя поставили «денежную капельницу».

В следующем туре «Сассуоло» сыграет гостевой матч против «Эмполи», а генуэзской «Дженоа» предстоит на своем поле принять «Специю». Украинский полузащитник «специале» Виктор Коваленко, возможно, успеет восстановиться к этой игре.

Итальянская Серия А. 20-й тур.

«Сассуоло» – «Дженоа» - 1:1

Берарди, 55 – Дестро, 7

 Распадори, 21, Рожерио, 85, Лопес, 90+3

«Сассуоло»: Консильи – Рожерио, Феррари, Кирикеш, Тольян – Лопес, Харруи – Кириякопулос (Мюлдюр, 84), Распадори, Берарди – Дефрель (Самели, 87).

«Дженоа»: Сиригу – Васкес, Бани, Хефти (Фарес, 64) – Ванхусден, Эрнани (Мелегони, 64), Бадель, Портанова (Кассата, 84), Камбиассо – Дестро (Пандев, 75), Экубан (Кайседо, 84).

Арбитр: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия).

Стадион: «Мапеи» (Реджо-Эмилия, Италия).

Удары (в створ): 28 (7) – 4 (1)
Угловые: 7 – 4
Оффсайды: 0 – 2.

САССУОЛО - ДЖЕНОА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C

События матча
55' ГОЛ ! Мяч забил Доменико Берарди (Сассуоло).
7' ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дестро (Дженоа).

Александр Снитко, Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 06.01.2022 19:41
    +14
    Tridentglory, 06.01.2022 19:40
    Здравствуй польская клубника? Или еще нет?
    а не сходило би ти нахер, чмо російське
    Ссылка
    Александр Кохан
    online
    Александр Кохан, 06.01.2022 19:30
    +9
    Шевченко знову не програв (та ще і на виїзді) команді,яка сильніша за Дженоа.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    Доброгорский Юрий, 06.01.2022 19:37
    +4
    Александр Кохан, 06.01.2022 19:30
    Шевченко знову не програв (та ще і на виїзді) команді,яка сильніша за Дженоа.
    Знов фартануло...
    Але з такою грою можно разувати що Дженоа в Сериа Б...
    Володіння м'ячем 75/25 (і то на своїй половині поля), удари в ствір 9-1 і цей один виявився голом...
    Дженоа мені нагадує нашу сбірну при Шеві починаючи з ЧЕ... Гри нема а лише бородьба...
    Ссылка
    Макс Максов
    Макс Максов, 06.01.2022 19:57
    +3
    Во втором отскочили! А так то, Дженоа любые очки пригодятся...
    Ссылка
    joytok
    online
    joytok, 06.01.2022 19:32 (изменен)
    +2
    С учётом того, что землячки из Сампдории подарили 3 очка Кальяри, то и это успех.)
    Только игра напоминала наше уг типа Рух-Ингулец. Хотя любая из этих команд обыграла бы любую из тех наших.
    Ссылка
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 06.01.2022 19:43
    +1
    Доброгорский Юрий, 06.01.2022 19:37
    Знов фартануло...
    Але з такою грою можно разувати що Дженоа в Сериа Б...
    Володіння м'ячем 75/25 (і то на своїй половині поля), удари в ствір 9-1 і цей один виявився голом...
    Дженоа мені нагадує нашу сбірну при Шеві починаючи з ЧЕ... Гри нема а лише бородьба...
    При Шевченку гри не було? Іди проспись
    Ссылка
    maxno
    maxno, 06.01.2022 20:23
    0
    Tridentglory, 06.01.2022 19:40
    Здравствуй польская клубника? Или еще нет?
    Шахты ордло для тебя уже пиготвили.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    Доброгорский Юрий, 06.01.2022 20:15
    0
    Andrey_1992, 06.01.2022 19:43
    При Шевченку гри не було? Іди проспись
    Читай внимательнее, махламан.
    Ты видел в Дженоа игру при Шеве?
    Свою маму пошли проспаться.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 06.01.2022 19:45
    0
    Александр Кохан, 06.01.2022 19:30
    Шевченко знову не програв (та ще і на виїзді) команді,яка сильніша за Дженоа.
    Шевченко мусить вигравати в таких команд, інакше навіщо він там. Всіх з Різдвом.
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 06.01.2022 19:49
    -1
    Обидная ничка, хотя ожидаемая.
    Ссылка
    Cryos
    online
    Cryos, 06.01.2022 19:47
    -1
    Да,если б выиграл. Вряд ли на второй год останется. Ну хоть опыт тоже.
    Ссылка
    joytok
    online
    joytok, 06.01.2022 20:08
    -2
    Миранчук придёт и вытащит. Он же русский понимает.
    Ссылка
    Tridentglory
    Tridentglory, 06.01.2022 19:40
    -13
    Здравствуй польская клубника? Или еще нет?
    Ссылка
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