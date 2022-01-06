Шевченко вновь без победы. Дженоа сыграла вничью против Сассуоло

Новый год – новые испытания и новые победы. Во всяком случае, в это хотелось бы верить украинскому наставнику Андрею Шевченко, которому предстоит во второй половине сезона итальянской Серии A поднимать генуэзскую «Дженоа» из подвала турнирной таблицы национального первенства. Предлагалось начать этот нелегкий путь с гостевого матча против ослабленного травмами и COVID-19 «Сассуоло», с которым в последствии у «грифонов» может возникнуть конфликт за места у экватора. Однако, это лишь наилучший сценарий.



Определенные предпосылки к его реализации возникли уже на старте нашей игры, когда подопечные Шевченко с легкостью выдержали начальные позиционные атаки оппонентов, после чего набросились на чужие ворота с разительным выпадом. Габариты и ловкость Маттиа Дестро сыграли на руку гостям уже на седьмой минуте, когда форвард зацепился за верховой мяч непосредственно у вратарской, дав возможность Экубану затем исполнить обратный прострел, который был завершен эффектным ударом пяткой. Шокирующий старт для хозяев поля, даже в ситуации, когда в их составе фланговые защитники отыгрывали роли форвардов.

Getty Images/Global Images Ukraine

Ход развития событий был для «Дженоа» далеко не настолько ярким, как могло показаться с оглядкой на быстрый гол подопечных украинского специалиста. «Грифоны» вновь решили играть от мяча, хотя имели опции отказаться от подобной тактики, в результате чего большую часть времени провели в глухой обороне. Сработать этот вариант мог только в том случае, если бы игроки группы атаки «нероверди» оказались бы неспособны наладить комбинационный футбол на чужой половине. Это, к несчастью генуэзцев, не случилось – «Сассуоло» был хорош в контроле, но с обострением были определенные трудности.



По ходу первого тайма мы наблюдали лишь за пресным владением со стороны хозяев поля, но уже после перерыва они стали активно тревожить Сиригу в его владениях. Голкипер «Дженоа» справился с тяжелым ударом Дефреля на 51-й минуте, но последовавшая затем очередная ошибка в обороне его команды стала роковой. Ванхусден внутри своей штрафной площадке дал Распадори необходимое сопернику пространство для исполнения передачи на Берарди, а Доменико на опыте расстрелял возрастного стража ворот «грифонов».

Getty Images/Global Images Ukraine

Было очень интересно наблюдать за тем, что же сможет предложить коллектив Шевченко своим оппонентам. К сожалению, мы увидели набор моментов «типичного аутсайдера», который сделал акцент на минимальное количество стандартных положений, но совершенно отказался от давления на чужой половине. Для коллектива Алессио Дионизи это было настоящим подарком в постновогодний период, и «черно-зеленые» его с радостью приняли – ничья, а по итогам тура команда Шевченко будет уже предпоследней. Ниже – только «Салернитана», которой вовремя поставили «денежную капельницу».



В следующем туре «Сассуоло» сыграет гостевой матч против «Эмполи», а генуэзской «Дженоа» предстоит на своем поле принять «Специю». Украинский полузащитник «специале» Виктор Коваленко, возможно, успеет восстановиться к этой игре.

Итальянская Серия А. 20-й тур.

«Сассуоло» – «Дженоа» - 1:1



Берарди, 55 – Дестро, 7

Распадори, 21, Рожерио, 85, Лопес, 90+3

«Сассуоло»: Консильи – Рожерио, Феррари, Кирикеш, Тольян – Лопес, Харруи – Кириякопулос (Мюлдюр, 84), Распадори, Берарди – Дефрель (Самели, 87).

«Дженоа»: Сиригу – Васкес, Бани, Хефти (Фарес, 64) – Ванхусден, Эрнани (Мелегони, 64), Бадель, Портанова (Кассата, 84), Камбиассо – Дестро (Пандев, 75), Экубан (Кайседо, 84).

Арбитр: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия).

Стадион: «Мапеи» (Реджо-Эмилия, Италия).



Удары (в створ): 28 (7) – 4 (1)

Угловые: 7 – 4

Оффсайды: 0 – 2.

САССУОЛО - ДЖЕНОА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C