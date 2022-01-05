В четверг, 6-го января, состоится поединок 20-го тура итальянской Серии А, в котором сразятся «Сассуоло» и генуэзская «Дженоа». Матч пройдет в Реджо-Эмилье (Италия), на поле стадиона «Мапеи», начало в 17:30.

Андрей Шевченко получил негативный результат теста на COVID-19 накануне данного поединка, что позволяет ему присутствовать в технической зоне в ответственный для «Дженоа» момент сезона. Второй круг в Италии близок к своему началу, однако положение «грифонов» в турнирной таблице настолько неустойчиво, что уже с первого матча его необходимо изменять в корне. Генуэзцы не смогли составить конкуренцию грандам локального масштаба, поэтому на старте второй половины сезона у них остается не так уж много шансов для того, чтобы набрать ход.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Сассуоло» – «Дженоа».