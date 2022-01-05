20-й тур
Сассуоло
0 : 0
Дженоа
06.01.2022 17:30   ТВ-трансляция: 

Сассуоло – Дженоа. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 20-го тура итальянской Серии А

  • 05.01.2022 20:34
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Сассуоло – Дженоа. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 6-го января, состоится поединок 20-го тура итальянской Серии А, в котором сразятся «Сассуоло» и генуэзская «Дженоа». Матч пройдет в Реджо-Эмилье (Италия), на поле стадиона «Мапеи», начало в 17:30.

Андрей Шевченко получил негативный результат теста на COVID-19 накануне данного поединка, что позволяет ему присутствовать в технической зоне в ответственный для «Дженоа» момент сезона. Второй круг в Италии близок к своему началу, однако положение «грифонов» в турнирной таблице настолько неустойчиво, что уже с первого матча его необходимо изменять в корне. Генуэзцы не смогли составить конкуренцию грандам локального масштаба, поэтому на старте второй половины сезона у них остается не так уж много шансов для того, чтобы набрать ход.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Сассуоло» – «Дженоа».

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Александр Снитко, Sport.ua

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