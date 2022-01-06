Андрей ШЕВЧЕНКО: «Приходится чем-то жертвовать, чтобы набирать очки»

«Дженоа» в первом матче 2022 года сыграл вничью 1:1 с «Сассуоло» в рамках чемпионата Италии. Команда Андрея Шевченко в таблице находится на 19-м месте.

«Мне понравился настрой команды. Нам было важно набрать очки, и это непросто против «Сассуоло», который показал организованный футбол».

«Мы где-то пожертвовали игрой в атаке ради обороны. Сейчас нам приходится чем-то жертвовать, чтобы набирать очки».

«Трансферный рынок? Работаю с теми игроками, которые у меня есть, и я доволен их отношением к делу. Новичок Хефти хорошо провел первый тайм, но ему еще нужно время», - сказал Шевченко.

Пока что Грифоны под руководством Шевченко не побеждали в Серии A.