20-й тур
Сассуоло
1 : 1
Дженоа
06.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Приходится чем-то жертвовать, чтобы набирать очки»

Украинский тренер оценил первый матч года

  • 06.01.2022 21:15
  • 1434 просмотра
  • 2 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Приходится чем-то жертвовать, чтобы набирать очки»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Дженоа» в первом матче 2022 года сыграл вничью 1:1 с «Сассуоло» в рамках чемпионата Италии. Команда Андрея Шевченко в таблице находится на 19-м месте.

«Мне понравился настрой команды. Нам было важно набрать очки, и это непросто против «Сассуоло», который показал организованный футбол».

«Мы где-то пожертвовали игрой в атаке ради обороны. Сейчас нам приходится чем-то жертвовать, чтобы набирать очки».

«Трансферный рынок? Работаю с теми игроками, которые у меня есть, и я доволен их отношением к делу. Новичок Хефти хорошо провел первый тайм, но ему еще нужно время», - сказал Шевченко.

Пока что Грифоны под руководством Шевченко не побеждали в Серии A.

Источник — Corriere dello Sport

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    cucumber
    cucumber, 06.01.2022 21:24
    0
    Его уже вылечили от ковида? вроде болел недавно. или он из дома вещает? режим самоизоляции соблюдает болеющий ковидом тренер Дженоа?
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    Trollface
    online
    Trollface, 06.01.2022 21:38
    -1
    Еще две-три игры и на выход.
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