2022 год в Серии А стартует матчами 20-го тура – первого во втором круге чемпионата. «Дженоа» Андрея Шевченко 6 января на выезде сыграет с «Сассуоло».

«Сассуоло»

После ухода Роберто Де Дзерби «Сассуоло» немного просел в результатах, и в нынешнем сезоне команда Алессио Дионизи опустилась во вторую половину турнирной таблицы. Однако спад в результатах отнюдь не выглядит катастрофическим: о борьбе за выживание речь пока что не идет.

Несмотря на то, что «Сассуоло» в нынешнем сезоне не борется ни за еврокубки, ни за выживание, к этой команде на Аппенинском полуострове по-прежнему приковано немало внимания. А все потому, что в составе «нероверди» выступает немало действующих или потенциальных игроков сборной Италии, за которыми охотятся ведущие клубы Серии А – здесь и Доменико Берарди, и Джакомо Распадори, и Джанлука Скамакка, и многие другие. А недавно «Сассуоло» продал в «Аталанту» Жереми Бога.

Эпидемия коронавируса, которая уже в полной мере добралась до Серии А, не обошла стороной и «Сассуоло». По разным данным, в клубе 5-6 зараженных игроков, среди которых – Эдоардо Гольданига и Федерико Пелузо. В матче с «Дженоа» Дионизи также не сможет рассчитывать на Хамеда Траоре, который отправился на Кубок Африки, а также на травмированных Обьянга, Романью и Джуричича.

«Дженоа»

«Дженоа» завершила первый круг Серии А в зоне вылета, и уже активно начала работать на трансферном рынке для того, чтобы создать конкурентоспособную команду, способную по крайней мере спастись от вылета в Серию В. Уже подписан защитник «Янг Бойз» Сильван Хефти, появление которого с первых минут ожидается уже в матче с «Сассуоло» - на позиции капитана команды Доменико Кришито, который заразился коронавирусом.

Также в ближайшее время пополнить ряды «Дженоа» на правах аренды должны еще один защитник, Лео Эстигор, и польский форвард Кшиштоф Пёнтек, который возвращается в клуб, в котором в первой половине сезона 2018/2019 впервые заявил о себе на всю Европу.

Кроме Кришито, не заражен коронавирусом в «Дженоа» никто из основной обоймы игроков – только сам главный тренер команды, Андрей Шевченко. За 2-недельную рождественскую паузу некоторые игроки «Дженоа» успели восстановиться после травм, однако Николо Ровелла, Валон Бехрами и Никола Максимович остаются в лазарете.

История встреч

На данный момент «Сассуоло» и «Дженоа» провели между собой в Серии А 17 матчей. «Сассуоло» одержал 8 побед, «Дженоа» - 5. Еще 4 матча завершились вничью. Разница голов – 32-22 в пользу «нероверди».

Прогноз на противостояние

Пауза явно пошла на пользу «Дженоа» и улучшила кадровую ситуацию в команде. Рискнем предположить, что команда Андрея Шевченко сможет зацепиться за очки на выезде. Наша ставка – Х2, коэффициент – 2,29.

6 января, четверг