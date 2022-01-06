20-й тур
Сассуоло
1 : 1
Дженоа
06.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Сассуоло – Дженоа – 1:1. Шевченко упустил победу. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 20-го тура Серии A

  • 06.01.2022 19:59
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Сассуоло – Дженоа – 1:1. Шевченко упустил победу. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

6 января в 17:30 прошел матч 20-го тура Серии A между «Сассуоло» и «Дженоа» (1:1).

Наставник гостей Андрей Шевченко мог одержать первую победу на тренерском мостике в чемпионате Италии, но его команда упустила перевес.

Сассуоло – Дженоа – 1:1. Шевченко упустил победу. Видео голов и обзор матча

Голы: Берарди, 55 – Дестро, 7.

События матча
55' ГОЛ ! Мяч забил Доменико Берарди (Сассуоло).
7' ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дестро (Дженоа).

Источник — Sport.ua

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