6 января в 17:30 прошел матч 20-го тура Серии A между «Сассуоло» и «Дженоа» (1:1).
Наставник гостей Андрей Шевченко мог одержать первую победу на тренерском мостике в чемпионате Италии, но его команда упустила перевес.
Сассуоло – Дженоа – 1:1. Шевченко упустил победу. Видео голов и обзор матча
Голы: Берарди, 55 – Дестро, 7.
События матча
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Доменико Берарди (Сассуоло).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дестро (Дженоа).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.