Динамо отклонило предложение Слована по Цитаишвили

Хавбек закончит сезон в «Черноморце»

  • 06.01.2022 15:47
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Динамо отклонило предложение Слована по Цитаишвили
© ФК Динамо Киев. Георгий Цитаишвили

«Динамо» отклонило предложение «Слована» из Братиславы в размере 2 миллионов евро по поводу вингера Георгия Цитаишвили. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Цитаишвили входит в планы главного тренера «Динамо» Киев Мирчи Луческу. «Динамо» готово летом продать своего лидера Виктора Цыганкова, и рассчитывает на Цитаишвили как на замену Цыганкову.

Нынешний сезон Цитаишвили доиграет в аренде в «Черноморце», после чего вернется в «Динамо». В нынешнем сезоне на счету вингера 1 гол в 15 матчах за одесситов во всех турнирах.

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