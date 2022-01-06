Динамо отклонило предложение Слована по Цитаишвили

«Динамо» отклонило предложение «Слована» из Братиславы в размере 2 миллионов евро по поводу вингера Георгия Цитаишвили. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Цитаишвили входит в планы главного тренера «Динамо» Киев Мирчи Луческу. «Динамо» готово летом продать своего лидера Виктора Цыганкова, и рассчитывает на Цитаишвили как на замену Цыганкову.

Нынешний сезон Цитаишвили доиграет в аренде в «Черноморце», после чего вернется в «Динамо». В нынешнем сезоне на счету вингера 1 гол в 15 матчах за одесситов во всех турнирах.