«60 миллионов не нужно». Ярославский рассказал о бюджете Металлиста

Владелец клуба считает, что сейчас такие суммы не нужны

  • 06.01.2022 17:45
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  • 1 комментарий
«60 миллионов не нужно». Ярославский рассказал о бюджете Металлиста
© metalist.ua

Президент «Металлиста» Александр Ярославский считает, что сейчас ему не нужны те бюджеты, которые были у клуба в 2010-2013 годах, чтобы добивиться успеха.

«Сейчас такие бюджеты не нужны, как были тогда. Сейчас другое время и другие цены. В 2012 был бюджет 60 миллионов долларов у нас».

«Время изменилось, и я считаю, что сейчас за меньшие деньги можно достичь тех же результатов, что были тогда»,  - сказал Ярославский.

Ранее Ярославский рассказал о трансферах клуба перед возвращением в УПЛ.

Источник — FootballHub

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Kharkovmetall
    Kharkovmetall, 06.01.2022 17:54
    +5
    Аппетит приходит вовремя еды 👌
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