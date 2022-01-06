«60 миллионов не нужно». Ярославский рассказал о бюджете Металлиста

Президент «Металлиста» Александр Ярославский считает, что сейчас ему не нужны те бюджеты, которые были у клуба в 2010-2013 годах, чтобы добивиться успеха.
«Сейчас такие бюджеты не нужны, как были тогда. Сейчас другое время и другие цены. В 2012 был бюджет 60 миллионов долларов у нас».
«Время изменилось, и я считаю, что сейчас за меньшие деньги можно достичь тех же результатов, что были тогда», - сказал Ярославский.
Ранее Ярославский рассказал о трансферах клуба перед возвращением в УПЛ.
Источник — FootballHub
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