Ибра и Жиру сделали игру. Милан нанес поражение Роме в Серии A

6 января в 19:30 прошел матч 20-го тура Серии A между командами «Милан» и «Рома» (3:1).

Ветераны хозяев поля Златан Ибрагимович и Оливье Жиру сделали игру. Жиру реализовал пенальти на 8-й минуте, вскоре Жуниор Мессиас удвоил перевес хозяев поля.

Ибрагимович вышел на поле на 78-й минуте вместо Жиру. К тому моменту Тэмми Абрахам отквитан один мяч, однако Леау с передачи Златана снова довел перевес Милана до двух мячей (2:0). Правда, в концовке Златан не реализовал пенальти, но на исход это не повлияло.

«Милан» набрал 45 очков и занимает 2-е место в Серии А, у «Интера» лишь на очко больше. «Рома» имеет 32 очка и находится на 7-й позиции.

Серия A. 20-й тур

Милан – Рома – 3:1

Голы: Жиру, 8 (пен), Мессиас, 17, Леау, 82 – Абрахам, 40.

Нереализованный пенальти: Ибрагимович, 90

Милан: Меньян, Эрнандес, Калюлю, Флоренци (Конти, 78), Габбиа, Тонали, Диас (Мальдини, 88), Мессиас, Крунич (Бакайоко, 64), Жиру (Ибрагимович, 77), Салемакерс (Леау, 64).

Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп, Роджер Ибаньес, Винья (Кристанте, 71), Смоллинг, Манчини, Пеллегрини (Афена-Гьян, 71), Верету (Эль-Шаарави, 71), Мхитарян, Абрахам (Шомуродов, 76), Дзаньоло (Перес, 85).

Предупреждения: Эрнандес 44, Крунич 56 – Абрахам 7, Дзаньоло 18, Карсдорп 44, Кристанте 85.

Удаления: Карсдорп 74, Манчини 90.