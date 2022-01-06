20-й тур
Милан
3 : 1
Рома
06.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ибра и Жиру сделали игру. Милан нанес поражение Роме в Серии A

Команда Жозе Моуриньо уезжает из Милана без набранных очков

  • 06.01.2022 21:35
  • 751 просмотр
  • 1 комментарий
Ибра и Жиру сделали игру. Милан нанес поражение Роме в Серии A
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ибрагимович и Жиру

6 января в 19:30 прошел матч 20-го тура Серии A между командами «Милан» и «Рома» (3:1).

Ветераны хозяев поля Златан Ибрагимович и Оливье Жиру сделали игру. Жиру реализовал пенальти на 8-й минуте, вскоре Жуниор Мессиас удвоил перевес хозяев поля.

Ибрагимович вышел на поле на 78-й минуте вместо Жиру. К тому моменту Тэмми Абрахам отквитан один мяч, однако Леау с передачи Златана снова довел перевес Милана до двух мячей (2:0). Правда, в концовке Златан не реализовал пенальти, но на исход это не повлияло. 

«Милан» набрал 45 очков и занимает 2-е место в Серии А, у «Интера» лишь на очко больше. «Рома» имеет 32 очка и находится на 7-й позиции.

Серия A. 20-й тур

Милан  Рома  3:1

Голы: Жиру, 8 (пен), Мессиас, 17, Леау, 82 – Абрахам, 40.

Нереализованный пенальти: Ибрагимович, 90

Милан: Меньян, Эрнандес, Калюлю, Флоренци (Конти, 78), Габбиа, Тонали, Диас (Мальдини, 88), Мессиас, Крунич (Бакайоко, 64), Жиру (Ибрагимович, 77), Салемакерс (Леау, 64).

Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп, Роджер Ибаньес, Винья (Кристанте, 71), Смоллинг, Манчини, Пеллегрини (Афена-Гьян, 71), Верету (Эль-Шаарави, 71), Мхитарян, Абрахам (Шомуродов, 76), Дзаньоло (Перес, 85).

Предупреждения: Эрнандес 44, Крунич 56 – Абрахам 7, Дзаньоло 18, Карсдорп 44, Кристанте 85.

Удаления: Карсдорп 74, Манчини 90.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    joytok
    online
    joytok, 06.01.2022 21:40
    0
    Ибра - чорт. В борьбе отдал пас на выход грудью!!! И 3:1. Вот как надо выходы 1 на 1 реализовывать. Леау влупил без шансов.
    А пеналь... ТаТоТаке. Похлопал себя по щекам и забыл.
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