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Рома
06.01.2022 19:30   ТВ-трансляция: 

Милан – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Смогут ли подопечные Моуриньо отобрать очки у одного из лидеров Серии A

  • 05.01.2022 13:25
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Милан – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 6 января, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» состоится матч 20-го тура чемпионат Италии, в котором «Милан» примет «Рому». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:30 по Киеву.

«Милан»

 

«Милан» большую часть сезона находится в топе Серии А. Но в последние туры подопечные Стефано Пиоли немного сбавили обороты и отпустили «Интер» уже на четыре очка. В последнем матче «россонери» одержали уверенную победу над «Эмполи» (4:2). До этого команда не смогла обыграть «Удинезе» (1:1) и уступила «Наполи» (0:1). В этом сезоне «Милан» потерпел три поражения в чемпионате, кроме «Наполи» были неудачи с «Фиорентиной» (2:4) и «Сассуоло» (1:3) - далеко не самые грозные соперники.

Для «Милана» матч с «Ромой» очень важен. На своем поле «россонери» не проигрывают римлянам с октября 2017 года. Несмотря на успех с римлянами, «Милан» не является очень успешной домашней командой. Подопечные Пиоли являются седьмой командой в чемпионате по результату на своем поле, тогда как на выезде «Милан» стал вторым клубом, которому удалось одержать 17 побед.

«Милан» пропускает в домашних матчах довольно часто: во всех домашних матчах с начала ноября, кроме игры с «Салернитаной». 

«Рома»

 

У «Ромы» несмотря на изменения состава или тренерского штаба, проходит классический сезон. Под руководством Жозе Моуриньо римляне находятся в верхней части турнирной таблицы, но реально претендовать на лидерство не удается. Уже сейчас римляне отстают от первого места н 14 очков. Поэтому главной целью команды Моуриньо будет борьба за зону Лиги чемпионов.

Месяц назад «Рома» потерпела два поражения подряд от «Болоньи» (0:1) и «Интера» (0:3). Закрыть эти поражения римленя смогли уже в следующих турах серией из трех матчей без поражений. В данный момент в активе команды две победы (2:0 со «Специей», 4:1 с «Аталантой»), а также ничья с «Сампдорией» (1:1).

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что в этом матче победу команды сыграют вничью. Нашей ставкой будет позиция – X с коэффициентом 3.60 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

«Милан»: Меньян – Флоренци, Томори, Романьоли, Эрнандес, Бакайоко, Тонали, Миссиас, Диас, Селемекерс, Ибрагимович.

«Рома»: Патрисиу – Кумбулла, Манчини, Ибаньес, Карсдорп, Верету, Кристанте, Пеллегрини, Вина, Дзаньоло, Абрахам.

 

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6 января, четверг

«Милан» - «Рома»
Милан. Стадион «Сан-Сиро». 19:30
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:1

Источник — Sport.ua

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