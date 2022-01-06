20-й тур
Милан
3 : 1
Рома
06.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Милан – Рома – 3:1 Ассист и незабитый пенальти Златана. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 20-го тура Серии A

  • 06.01.2022 22:40
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Милан – Рома – 3:1 Ассист и незабитый пенальти Златана. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

6 января в 19:30 прошел матч 20-го тура Серии A между командами «Милан» и «Рома» (3:1).

Златан Ибрагимович вышел на поле на 78-й минуте вместо Оливье Жиру и отдал голевую передачу на Леау. Правда, в концовке Златан не реализовал пенальти, но на исход это не повлияло. 

Серия A. 20-й тур

Милан  Рома  3:1

Голы: Жиру, 8 (пен), Мессиас, 17, Леау, 82 – Абрахам, 40.

Нереализованный пенальти: Ибрагимович, 90+4.

ГОЛ! 1:0. Жиру, 8 мин (пен).

ГОЛ! 2:0. Мессиас, 17 мин.

ГОЛ! 2:1. Абрахам, 40 мин.

ГОЛ! 3:1. Леау, 82 мин.

События матча
90' Джанлука Манчини (Рома) получает красную карточку.
82' ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
74' Рик Карсдорп (Рома) получает красную карточку.
74' Игрок команды Рома получает красную карточку.
40' ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
17' ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мессьяс (Милан).
8' ГОЛ ! С пенальти забил Оливье Жиру (Милан).

Источник — Sport.ua

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