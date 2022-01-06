6 января в 19:30 прошел матч 20-го тура Серии A между командами «Милан» и «Рома» (3:1).

Златан Ибрагимович вышел на поле на 78-й минуте вместо Оливье Жиру и отдал голевую передачу на Леау. Правда, в концовке Златан не реализовал пенальти, но на исход это не повлияло.

Серия A. 20-й тур

Милан – Рома – 3:1

Голы: Жиру, 8 (пен), Мессиас, 17, Леау, 82 – Абрахам, 40.

Нереализованный пенальти: Ибрагимович, 90+4.

ГОЛ! 1:0. Жиру, 8 мин (пен).

ГОЛ! 2:0. Мессиас, 17 мин.

ГОЛ! 2:1. Абрахам, 40 мин.

ГОЛ! 3:1. Леау, 82 мин.