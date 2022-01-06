6 января в 19:30 прошел матч 20-го тура Серии A между командами «Милан» и «Рома» (3:1).
Златан Ибрагимович вышел на поле на 78-й минуте вместо Оливье Жиру и отдал голевую передачу на Леау. Правда, в концовке Златан не реализовал пенальти, но на исход это не повлияло.
Серия A. 20-й тур
Милан – Рома – 3:1
Голы: Жиру, 8 (пен), Мессиас, 17, Леау, 82 – Абрахам, 40.
Нереализованный пенальти: Ибрагимович, 90+4.
ГОЛ! 1:0. Жиру, 8 мин (пен).
ГОЛ! 2:0. Мессиас, 17 мин.
ГОЛ! 2:1. Абрахам, 40 мин.
ГОЛ! 3:1. Леау, 82 мин.
|90'
|Джанлука Манчини (Рома) получает красную карточку.
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
|74'
|Рик Карсдорп (Рома) получает красную карточку.
|74'
|Игрок команды Рома получает красную карточку.
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мессьяс (Милан).
|8'
|ГОЛ ! С пенальти забил Оливье Жиру (Милан).
Источник — Sport.ua
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