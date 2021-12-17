Соперники Украины в Лиге наций, Луческу подтвердил продажу Миколенко

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 16 декабря.

1. Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций. 16 декабря в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки турнира.

2. Заслуженное поражение. Жилстрой-1 в Мадриде разгромно уступил Реалу. Харьковская команда неудачно завершила выступления в группе Лиги чемпионов.

3. За 8 секунд до конца. Сборная Украины уступила Венгрии в овертайме. Украина чуть-чуть не дотянула до серии буллитов.

4. Луческу подтвердил переход игрока Динамо в Эвертон. Фамилию не назвал. Ждем официального подтверждения трансфера Миколенко.

5. ОФИЦИАЛЬНО: Игорь Леонов покинул пост главного тренера Миная. Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

6. Анси-2021. Ройселанд выиграла спринт, Билосюк заняла 18 место. Также в зачетную зону забежали Дарья Блашко и Юлия Джима.

7. Рома сделала предложение по Миколенко. Однако римляне дают меньше, нежели «Эвертон».

8. Весь матч догоняли, уверенно победили. Прометей в гостях обыграл Фрибург. Слобожанский клуб одержал победу в первом матче 1/16 финала EuroCup Women.

9. Ливерпуль одержал победу над Ньюкаслом и продолжает гонку с Ман Сити. У хозяев поля забили Диогу Жота, Мохамед Салах и Трент Александр-Арнолд.

10. Эпидемия коронавируса в Реале. Андрей Лунин снова сдал позитивный тест. Украинский вратарь оказался в списке заразившихся.