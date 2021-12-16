Рома сделала предложение по Миколенко

Однако римляне дают меньше, нежели «Эвертон»

  • 16.12.2021 16:58
  • 6335 просмотров
  • 13 комментариев
Рома сделала предложение по Миколенко
© ФК Динамо. Виталий Миколенко

Руководство «Ромы» представило на рассмотрение боссов «Динамо» предложение о переходе 22-летнего левого фулбека Виталия Миколенко, утверждает asromalive.it.

Римляне готовы заплатить за футболиста сборной Украины 20 миллионов евро.

«Динамо» пока не дало ответа «волкам», однако их шансы заполучить Миколенко выглядят менее предпочтительными, чем у английского «Эвертона», который согласен заплатить за защитника 23 миллиона евро.

Источник сообщает, что руководство «Динамо» намерено принять окончательное решение по трансферу в январе, когда обсудит все детали потенциального договора с каждым из претендентов на игрока.

Виталий Миколенко в нынешнем сезоне сыграл 15 матчей в УПЛ, в которых отличился 3 ассистами.

Источник — asromalive.it

(47 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 16.12.2021 17:10
    +5
    вчера раки были по 3 рубля, но маленькие
    сегодня по 5, но очень большие.
    (Карцев)
    Ссылка
    turist86
    turist86, 16.12.2021 17:11
    +2
    "керівництво «Динамо» має намір ухвалити остаточне рішення щодо трансферу в січні".
    ну і даремно, залізо треба кувати, поки гаряче
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    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 16.12.2021 17:19
    +1
    Lesovij7, 16.12.2021 17:12
    Откуда такой интерес к нему? Я понимаю Шапаренко или Забарный, но в этом сезоне он так себе, в лч много привозил и в сборной с финами.
    Интерес такой, потому что рассматривают его беспристрастно. На ЧЕ он был одним из лучших защитников, выигравших 90+% единоборств. По просту его один в один обыграть невозможно.
    Да, есть недостатки с "потерей" позиции, ну так это уже от тренера и команды зависит, когда его подключают к атаке, никто не остается страховать фланг.
    Да, ошибся в матче с финнами, но там и Бущан был виноват, дав неправильную подсказку.
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    OKs100
    OKs100, 16.12.2021 17:14 (изменен)
    +1
    Lesovij7, 16.12.2021 17:12
    Откуда такой интерес к нему? Я понимаю Шапаренко или Забарный, но в этом сезоне он так себе, в лч много привозил и в сборной с финами.
    Скауты могли до ЧЕ просто не знать о его существовании. Наш чемпионат и особенно украинцы играющие в нём никого не интересует. На бразил ещё смотрят.
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    ortomir
    ortomir, 16.12.2021 17:05
    +1
    Віталій, тримайся подалі від Моуріньо. кар'єру Шеви той спаскудив гарно.
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    fedd1979
    fedd1979, 16.12.2021 17:45
    0
    Lesovij7, 16.12.2021 17:12
    Откуда такой интерес к нему? Я понимаю Шапаренко или Забарный, но в этом сезоне он так себе, в лч много привозил и в сборной с финами.
    Ну да, Миколенко "так собі", а Забарний прямо таки молоток
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    u6464u
    u6464u, 16.12.2021 17:40
    0
    Burevestnik, 16.12.2021 17:38
    так хотите купить или цену просто спрашиваете?
    да нет смешно с этого шоу .
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    Тарас Чубак
    online
    Тарас Чубак, 16.12.2021 17:39
    0
    Lesovij7, 16.12.2021 17:12
    Откуда такой интерес к нему? Я понимаю Шапаренко или Забарный, но в этом сезоне он так себе, в лч много привозил и в сборной с финами.
    Ну по-перше молодість + досвід, в свої 22 вже купа досвіду і за збірну і у єврокубках. По друге більша частина наших вболівальників пам'ятають переважно погане, після його привозу з Фінами та поганого матчу з Нідреландами почали до нього відноситись скептично і забули, що він себе проявив ще задовго до того як це зробили Забарний і Шапаренко і завжди був максимально стабільним с ким би не грали. Але і я вважаю що після тих всіх помилок у Віталія почався регрес як ментально так і у ігровому плані тому поки молодий треба тікати швидше
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    Burevestnik
    Burevestnik, 16.12.2021 17:38
    0
    u6464u, 16.12.2021 17:20
    , а по чём завтра раки будут ?
    так хотите купить или цену просто спрашиваете?
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    Maks23
    Maks23, 16.12.2021 17:38
    0
    Супряга нервно курит.. интриги с миколенко поболее будет...
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    u6464u
    u6464u, 16.12.2021 17:20
    0
    , а по чём завтра раки будут ?
    Ссылка
    Lesovij7
    online
    Lesovij7, 16.12.2021 17:12
    0
    Откуда такой интерес к нему? Я понимаю Шапаренко или Забарный, но в этом сезоне он так себе, в лч много привозил и в сборной с финами.
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    aleks19826
    aleks19826, 16.12.2021 17:08
    0
    Моуріньо - лол). Загубить дерев'яного віталіка на банці. Тіки не туди
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