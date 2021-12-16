Рома сделала предложение по Миколенко

Руководство «Ромы» представило на рассмотрение боссов «Динамо» предложение о переходе 22-летнего левого фулбека Виталия Миколенко, утверждает asromalive.it.

Римляне готовы заплатить за футболиста сборной Украины 20 миллионов евро.

«Динамо» пока не дало ответа «волкам», однако их шансы заполучить Миколенко выглядят менее предпочтительными, чем у английского «Эвертона», который согласен заплатить за защитника 23 миллиона евро.

Источник сообщает, что руководство «Динамо» намерено принять окончательное решение по трансферу в январе, когда обсудит все детали потенциального договора с каждым из претендентов на игрока.

Виталий Миколенко в нынешнем сезоне сыграл 15 матчей в УПЛ, в которых отличился 3 ассистами.