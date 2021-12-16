17-й тур
Ливерпуль
3 : 1
Ньюкасл
16.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль одержал победу над Ньюкаслом и продолжает гонку с Ман Сити

У хозяев поля забили Диогу Жота, Мохамед Салах и Трент Александр-Арнолд

  • 16.12.2021 23:59
  • 267 просмотров
  • 2 комментария
Ливерпуль одержал победу над Ньюкаслом и продолжает гонку с Ман Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 17-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» уверенно победил «Ньюкасл» (3:1).

У хозяев поля забили Диогу Жота, Мохамед Салах и Трент Александр-Арнолд, а у гостей отличился Джонджо Шелви.

«Ливерпуль» набрал 40 очков и лишь на 1 балл отстает от лидера – «Манчестер Сити».

АПЛ. 17-й тур

Ливерпуль – Ньюкасл – 3:1

Голы: Диогу Жота, 21, Салах, 25, Александр-Арнолд, 87 – Шелви, 7.

Ливерпуль: Алиссон, Робертсон, Конате, Матип, Александр-Арнолд, Тиагу Алькантара (Милнер, 90), Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Кейта, 74), Мане, Диогу Жота, Салах (Роберто Фирмино, 74).

Ньюкасл: Дубравка, Льюис (Ритчи, 15), Ласкеллес, Шер, Манкильо, Фрэйзер (Уиллок, 87), Хэйден, Шелви, Мерфи, Сен-Максимен (Уилсон, 79), Жоэлинтон.

Предупреждения: Хендерсон 70 - Жоэлинтон 45, Фрэйзер 55, Хэйден 86.

Судья: Дин.

Турнирная таблица чемпионата Англии

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Andy_P
    Andy_P, 17.12.2021 00:06
    0
    I`ts no good!
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    Ibracadabra
    Ibracadabra, 17.12.2021 00:03
    0
    Гол Трента шикарен
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