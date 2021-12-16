Ливерпуль одержал победу над Ньюкаслом и продолжает гонку с Ман Сити

В матче 17-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» уверенно победил «Ньюкасл» (3:1).
У хозяев поля забили Диогу Жота, Мохамед Салах и Трент Александр-Арнолд, а у гостей отличился Джонджо Шелви.
«Ливерпуль» набрал 40 очков и лишь на 1 балл отстает от лидера – «Манчестер Сити».
АПЛ. 17-й тур
Ливерпуль – Ньюкасл – 3:1
Голы: Диогу Жота, 21, Салах, 25, Александр-Арнолд, 87 – Шелви, 7.
Ливерпуль: Алиссон, Робертсон, Конате, Матип, Александр-Арнолд, Тиагу Алькантара (Милнер, 90), Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Кейта, 74), Мане, Диогу Жота, Салах (Роберто Фирмино, 74).
Ньюкасл: Дубравка, Льюис (Ритчи, 15), Ласкеллес, Шер, Манкильо, Фрэйзер (Уиллок, 87), Хэйден, Шелви, Мерфи, Сен-Максимен (Уилсон, 79), Жоэлинтон.
Предупреждения: Хендерсон 70 - Жоэлинтон 45, Фрэйзер 55, Хэйден 86.
Судья: Дин.
Турнирная таблица чемпионата Англии
Источник — Sport.ua
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