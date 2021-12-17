В матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Ньюкасл» со счетом 3:1.
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Джонджо Шелви (Ньюкасл).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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