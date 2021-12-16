Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 16 декабря, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» проходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Ливерпуль» и «Ньюкасл».
Стартовый свисток рефери Майка Дина прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Ліверпуль - Ньюкасл. Дивитися онлайн. LIVE трансляція
События матча
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Джонджо Шелви (Ньюкасл).
Источник — Sport.ua
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