В четверг, 16 декабря, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится матч семнадцатого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Стартовый свисток рефери Майка Дина из района Виррал прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль



Чемпионская гонка в АПЛ полноценно начнется лишь тогда, когда команды завершат Boxing day, после чего станет понятно, какая из них больше готова конкурировать на длительной дистанции. Пока что, мы лишь наблюдаем за формированием лидирующей группы, в рамках которой в дальнейшем и будут происходить наиболее увлекательные баталии. Коллектив Юргена Клоппа является одним из ее непосредственных участников, поэтому нуждается в очках, дабы не отстать от «Манчестер Сити», как никто другой. «Горожане» свой шаг сделали несколькими днями ранее, когда разгромили «Лидс» (7:0), в результате чего у них сейчас на четыре очка больше, чему «Ливерпуля», но разница забитых и пропущенных все еще чуть хуже – +31 против +33.

У «красных» будет прекрасная возможность сократить дистанцию, так как они будут играть против одного из аутсайдеров. Команда Клоппа не знает потерь очков на всех фронтах от самой злополучной выездной игры против «Вест Хэма» в начале ноября (2:3), и совершенно не намерена делиться баллами с кем-то из нижней части таблицы. Тем более, что негативный опыт после матчей против «Брайтона» (2:2) и «Брентфорда» (3:3) уже имеется. «Ливерпуль» продолжает играть в скоростной футбол с максимальным прицелом на результат, о чем ярко говорит последний матч против бирмингемской «Астон Виллы» (1:0) и 18 очков из 18 возможных в группе Лиги чемпионов УЕФА. Остановить такую машину сможет не каждый.

Ньюкасл



Деньги пришли в команду с севера Англии, и причем достаточно большие. Однако, жить в ожидании зимней трансферной кампании, за время которой финансовый Fair play не даст особо разгуляться, да и ценники на футболистов будут за пределами нормальных котировок, точно не вариант. Тем более, что у «сорок» фактически нет необходимого запаса набранных очков, который позволял бы им спокойнее себя чувствовать в турнирной таблице. 10 баллов за 16 игр – вот и все, что смогли из себя выжать «черно-белые», а один лишь приход Эдди Хау принес команде почти половину из этого количества (4).

Именно с молодым английским наставником и связывают свои надежды новые владельцы команды, но решатся ли они посреди сезона закупать под него дорогостоящих футболистов – очень большой вопрос. Беда в том, что «Ньюкасл» нуждается в результатах уже сейчас, так как «потом» для этого клуба, пока что, не существует. Практика поединков текущего сезона подсказывает, что против явного фаворита у «сорок» шансов если и вовсе нет, то лишь совсем немного. Верить в рождественское чудо еще не позволяет календарь, да и «Ливерпуль» не смахивает на Санта-Клауса. Разве что расцветкой немного.

Ориентировочные составы



«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Матип, Александр-Арнольд – Хендерсон, Фабиньо, Тиаго – Мане, Жота, Салах.

«Ньюкасл»: Дубравка – Льюис, Ласселс, Шер, Манкильо – Шелви, Уиллок – Сан-Максимен, Альмирон – Жоэлинтон, Уилсон.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, в предстоящем поединке хозяева наверстают нереализованные возможности из матча против «Астон Виллы» и не будут скромничать в плане забитых мячей. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Ливерпуль» (-2.5) с коэффициентом 1.96 по линии Parimatch.

16 декабря, четверг