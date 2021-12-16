Заслуженное поражение. Жилстрой-1 в Мадриде разгромно уступил Реалу

Харьковская команда неудачно завершила выступления в группе Лиги чемпионов

  • 16.12.2021 21:36
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Заслуженное поражение. Жилстрой-1 в Мадриде разгромно уступил Реалу
© fczh1.com

Игра для харьковчанок не имела никакого турнирного значения. Оставалось утешать себя мыслями о приобретенном лигочемпионском опыте и четырьмя набранными очками с исландским «Брейдабликом».

Правда, «Жилстрой-1» захотел хлопнуть дверью. Первый тайм команда Валентины Котик провела довольно прилично, атакуя и угрожая воротам соперниц. Но этот прогресс был виден только на фоне своей же предыдущей игры. Мадридскую команду удивить таким образом не удалось.

«Реал» спокойно и уверенно забил в первом тайме два гола - сначала Петер никто не помешал добить в ворота мяч после удара головой и сэйва Свидунович, а в конце первой половины игры испанки оригинально разыграли штрафной удар и усилиями Орос забили второй.

После перерыва мы увидели, так сказать, классический женский украинский футбол - с множеством обрезок, пасов в никуда, попытки пройти пять соперниц на своей половине поля, постоянные забросы вперед в надежде на «а может, повезет», непопадание по мячу в простых ситуациях, смешные отбивания вратаря... Все это было на фоне ответов испанок, забивших третий гол так поздно (в компенсированное время) из-за своей тоже не идеальной техники работы с мячом.

3:0 - с такой игрой ловить нам в группе было нечего. Третье место занято, но у женщин Лиги Европы нет. Поэтому Харьков прощается с еврокубками до следующего сезона.

uefa.com

Лига чемпионов по футболу среди женщин 2021/2022. Группа В. 6 тур. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - «Жилстрой-1» (Харьков, Украина) - 3:0.

 Петер, 19, Орос, 41, Эстер, 90+2. 

 Басанская, 40, Петрик, 80.

«Реал»: М. Родригес - Роблес, Петер, Гальвес (Флорентино, 46), Корредера - Кардона (Л. Наварро, 57), Абильейра, Орос (Каси, 71), Мьоллер (дель Кастильо, 71) - Аслани (Эстер, 46), Н. Гарсия.

«Жилстрой-1»: Свидунович - Алексанян (Купяк, 89), Любовь Шматко, Анастасия Воронина, Басанская - Бойченко, Апанащенко (Хаванская 75), Петрик, Шевчук ( Биргюль Садыкоглу, 68) - Овдийчук, Анна Воронина (Кочнева, 68).

Арбитр: Ивана Пройковска (Македония).

Стадион: «Альфредо ди Стефано» (Мадрид, Испания).

РЕАЛ - ЖИЛСТРОЙ-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Сергей Рипьюк, Sport.ua

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