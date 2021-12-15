В четверг, 16 декабря, состоится поединок 6 тура группового этапа женской Лиги чемпионов, в котором будут играть мадридский «Реал» и харьковский «Жилстрой-1». Игра пройдет в Мадриде на поле стадиона «Альфредо ди Стефано», начало – в 19:45.

Харьковская команда, уверенно пробившаяся в группу Лиги чемпионов, свои выступления там проводит, мягко говоря, так себе. Дважды украинки разгромно уступили французскому «ПСЖ» с разгромным счетом, причем второе поражение (в 5 туре) поставило крест на надеждах подопечных Валентины Котик занять проходное место для выхода в плей-офф. Эти надежды ранее появились благодаря добытым четырем очкам в спарке с исландским «Брейдабликом», но быстро погасли, поскольку других турнирных баллов набрать не удалось. Напомним, что в домашнем матче с «Реалом» «Жилстрой-1» минимально уступил со счетом 0:1.

uefa.com

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Реал» - «Жилстрой-1».