Реал Мадрид – Жилстрой-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6 тура группового этапа женской Лиги чемпионов

  • 15.12.2021 21:32
  • 150 просмотров
  • 0 комментариев
Реал Мадрид – Жилстрой-1. Текстовая трансляция матча
© fczh1.com

В четверг, 16 декабря, состоится поединок 6 тура группового этапа женской Лиги чемпионов, в котором будут играть мадридский «Реал» и харьковский «Жилстрой-1». Игра пройдет в Мадриде на поле стадиона «Альфредо ди Стефано», начало – в 19:45.

Харьковская команда, уверенно пробившаяся в группу Лиги чемпионов, свои выступления там проводит, мягко говоря, так себе. Дважды украинки разгромно уступили французскому «ПСЖ» с разгромным счетом, причем второе поражение (в 5 туре) поставило крест на надеждах подопечных Валентины Котик занять проходное место для выхода в плей-офф. Эти надежды ранее появились благодаря добытым четырем очкам в спарке с исландским «Брейдабликом», но быстро погасли, поскольку других турнирных баллов набрать не удалось. Напомним, что в домашнем матче с «Реалом» «Жилстрой-1» минимально уступил со счетом 0:1.

uefa.com

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Реал» - «Жилстрой-1».

Видеотрансляция

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности