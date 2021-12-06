Победа Хэйни, поражение Дженоа, Шахтер покупает лидера Сассуоло

Главные новости за 5 декабря на Sport.ua

  • 06.12.2021 02:30
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Победа Хэйни, поражение Дженоа, Шахтер покупает лидера Сассуоло
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 5 декабря.

1. Он хочет скальп Васи! Хэйни защитил титул WBC в бою с Джозефом Диасом. В ночь на 5 декабря в Лас-Вегасе состоялся вечер профи-бокса от Эдди Хирна.

2. Эстерсунд-2021. Франция выиграла женскую эстафету, Украина – 10-я. Второе место заняли белорусские биатлонистки.

3. Шахтер предложил Сассуоло 10 миллионов евро плюс Соломона за Бога. Неожиданная новость пришла из Италии.

4. Выстраданная победа. Заря минимально одолела Ингулец. Гол Фаворова после углового оказался единственным в матче.

5. Шедевр Куадрадо, гол Дибалы. Ювентус дома победил Дженоа. Туринская команда не реализовала множество моментов, подопечные Шевченко опять не забили.

6. Безумная борьба Ферстаппена и Хэмилтона! Льюис выиграл драматичную гонку. У пилотов равное количество очков перед последним этапом.

7. Горячий футбол на замерзшем поле. Десна и Мариуполь сыграли в боевую ничью. Азовцы спаслись от поражения в компенсированное время.

8. Эстерсунд-2021. Кристиансен выиграл персьют, Дудченко забежал в топ-20. Дмитрий Пидручный ухудшил свою стартовую позицию.

9. Прервали серию поражений. Александрия дома справилась с Минаем. Команда Юрия Гуры одержала уверенную победу в домашних стенах.

10. Россиянин допустил зевок. Карлсен выиграл 8-ю партию матча за звание ЧМ. Теперь перевес норвежца над Непомнящим составляет два очка.

Источник — Sport.ua

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