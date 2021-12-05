Шедевр Куадрадо, гол Дибалы. Ювентус дома победил Дженоа

Перед началом игры у «Дженоа» были в активе одно очко в трех матчах под руководством нашего Андрея Шевченко, причем в этих играх командой не был забит ни один мяч.
Стало непонятно, как генуэзцы вообще собирались забивать. Технический брак у игроков «Дженоа» зашкаливал, пасы в никуда и плохой прием мяча присутствовали на протяжении всего матча.
ФК Ювентус
«Ювентус» создал множество моментов. Несколько раз не забил Мората, находясь в одиночестве перед вратарем, дальние удары игроков туринской команды летели выше. А забили подопечные Аллегри после углового на 7 минуте – Куадрадо закрутил прямым ударом мяч с левого фланга в дальнюю девятку, кто не видел, обязательно посмотрите.
Второй тайм «Дженоа» начали интенсивнее, особенно помог выход на замену Горана Пандева, но до серьезного удара дело не дошло. А «Ювентус» забил второй раз – после паса Бернардески отличился Дибала.
ФК Ювентус
Если бы не Сиригу, матч мог бы спокойно закончиться со счетом 5:0 или 6:0. А так украинский тренер должен поблагодарить кипера и задуматься – работы впереди непочатый край. Надо хоть чуть-чуть начинать цепляться за очки.
Итальянская Серия А. 16 тур.
«Ювентус» - «Дженоа» - 2:0.
Куадрадо, 9, Дибала, 82.
Пеллегрини, 34, Мората, 72, Кин, 74 - Камбьяссо, 50.
«Ювентус»: Щенсны - Куадрадо, де Лигт, Кьеллини, Пеллегрини (Алекс Сандро, 46) - Бентанкур, Локателли - Кулусевски, Дибала (Жорже, 89), Бернардески (Рабьо, 83) - Мората (Кин, 73).
«Дженоа»: Сиригу - Бираски, Бани (Ванхойсден, 73), Васкес - Туре (Портанова, 58), Гильоне, Бехрами (Гальдамес, 58), Эрнани, Камбьяссо (Мелегони, 85) - Бьянки (Пандев, 58), Экубан.
Арбитр: Даниэле Киффи.
Стадион: «Альянц Стэдиум» (Турин, Италия).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Хуан Куадрадо (Ювентус).
Сергей Рипьюк, Sport.ua
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