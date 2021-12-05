16-й тур
Ювентус
2 : 0
Дженоа
05.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Шедевр Куадрадо, гол Дибалы. Ювентус дома победил Дженоа

Туринская команда не реализовала множество моментов, подопечные Шевченко опять не забили

  • 05.12.2021 23:36
  • 1283 просмотра
  • 2 комментария
Шедевр Куадрадо, гол Дибалы. Ювентус дома победил Дженоа
© twitter.com/juventusfcen. Гол Куадрадо

Перед началом игры у «Дженоа» были в активе одно очко в трех матчах под руководством нашего Андрея Шевченко, причем в этих играх командой не был забит ни один мяч.

Стало непонятно, как генуэзцы вообще собирались забивать. Технический брак у игроков «Дженоа» зашкаливал, пасы в никуда и плохой прием мяча присутствовали на протяжении всего матча.

ФК Ювентус

«Ювентус» создал множество моментов. Несколько раз не забил Мората, находясь в одиночестве перед вратарем, дальние удары игроков туринской команды летели выше. А забили подопечные Аллегри после углового на 7 минуте – Куадрадо закрутил прямым ударом мяч с левого фланга в дальнюю девятку, кто не видел, обязательно посмотрите.

Второй тайм «Дженоа» начали интенсивнее, особенно помог выход на замену Горана Пандева, но до серьезного удара дело не дошло. А «Ювентус» забил второй раз – после паса Бернардески отличился Дибала.

ФК Ювентус

Если бы не Сиригу, матч мог бы спокойно закончиться со счетом 5:0 или 6:0. А так украинский тренер должен поблагодарить кипера и задуматься – работы впереди непочатый край. Надо хоть чуть-чуть начинать цепляться за очки.

 Итальянская Серия А. 16 тур.

«Ювентус» - «Дженоа» - 2:0.

 Куадрадо, 9, Дибала, 82.

 Пеллегрини, 34, Мората, 72, Кин, 74 - Камбьяссо, 50.

«Ювентус»: Щенсны - Куадрадо, де Лигт, Кьеллини, Пеллегрини (Алекс Сандро, 46) - Бентанкур, Локателли - Кулусевски, Дибала (Жорже, 89), Бернардески (Рабьо, 83) - Мората (Кин, 73).

«Дженоа»: Сиригу - Бираски, Бани (Ванхойсден, 73), Васкес - Туре (Портанова, 58), Гильоне, Бехрами (Гальдамес, 58), Эрнани, Камбьяссо (Мелегони, 85) - Бьянки (Пандев, 58), Экубан.

Арбитр: Даниэле Киффи.

Стадион: «Альянц Стэдиум» (Турин, Италия).

ЮВЕНТУС - ДЖЕНОА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
9' ГОЛ ! Мяч забил Хуан Куадрадо (Ювентус).

Сергей Рипьюк, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vittroy
    vittroy, 05.12.2021 23:47
    +1
    Шеву пошкодували, і не прибили. От що значить мафія😉
    Ссылка
    --smart--Forever
    --smart--Forever, 05.12.2021 23:38
    +1
    Могли просто разорвать этот колхоз под названием Дженоа.
    Пля, ни одного удара по воротам - это что-то
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