Шедевр Куадрадо, гол Дибалы. Ювентус дома победил Дженоа

Перед началом игры у «Дженоа» были в активе одно очко в трех матчах под руководством нашего Андрея Шевченко, причем в этих играх командой не был забит ни один мяч.

Стало непонятно, как генуэзцы вообще собирались забивать. Технический брак у игроков «Дженоа» зашкаливал, пасы в никуда и плохой прием мяча присутствовали на протяжении всего матча.

ФК Ювентус

«Ювентус» создал множество моментов. Несколько раз не забил Мората, находясь в одиночестве перед вратарем, дальние удары игроков туринской команды летели выше. А забили подопечные Аллегри после углового на 7 минуте – Куадрадо закрутил прямым ударом мяч с левого фланга в дальнюю девятку, кто не видел, обязательно посмотрите.

Второй тайм «Дженоа» начали интенсивнее, особенно помог выход на замену Горана Пандева, но до серьезного удара дело не дошло. А «Ювентус» забил второй раз – после паса Бернардески отличился Дибала.

ФК Ювентус

Если бы не Сиригу, матч мог бы спокойно закончиться со счетом 5:0 или 6:0. А так украинский тренер должен поблагодарить кипера и задуматься – работы впереди непочатый край. Надо хоть чуть-чуть начинать цепляться за очки.

Итальянская Серия А. 16 тур.

«Ювентус» - «Дженоа» - 2:0.

Куадрадо, 9, Дибала, 82.

Пеллегрини, 34, Мората, 72, Кин, 74 - Камбьяссо, 50.

«Ювентус»: Щенсны - Куадрадо, де Лигт, Кьеллини, Пеллегрини (Алекс Сандро, 46) - Бентанкур, Локателли - Кулусевски, Дибала (Жорже, 89), Бернардески (Рабьо, 83) - Мората (Кин, 73).

«Дженоа»: Сиригу - Бираски, Бани (Ванхойсден, 73), Васкес - Туре (Портанова, 58), Гильоне, Бехрами (Гальдамес, 58), Эрнани, Камбьяссо (Мелегони, 85) - Бьянки (Пандев, 58), Экубан.

Арбитр: Даниэле Киффи.

Стадион: «Альянц Стэдиум» (Турин, Италия).

ЮВЕНТУС - ДЖЕНОА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА