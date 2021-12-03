16-й тур
Ювентус
0 : 0
Дженоа
05.12.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Ювентус – Дженоа. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16 тура итальянской Серии А

  • 03.12.2021 18:37
  • 236 просмотров
  • 1 комментарий
Ювентус – Дженоа. Текстовая трансляция матча
© https://www.instagram.com/genoacfcofficial/

В воскресенье, 5 декабря, состоится матч 16 тура итальянской Серии А, в котором будут играть туринский «Ювентус» и «Дженоа». Игра пройдет в Турине (Италия) на поле стадиона «Альянц Стэдиум», начало – в 21:45 по киевскому времени.

Туринская команда продолжает свои невнятные выступления во внутреннем первенстве, которые начались еще в прошлом сезоне. «Ювентус» с пятью поражениями в пассиве после только 15 тура занимает седьмое место в турнирной таблице. В крайнем туре подопечные Аллегри победили «Салернитану» (2:0) с голами Мораты и Дибалы. Но, конечно, все наши взгляды прикованы к «Дженоа», которую тренирует Андрей Шевченко. Пока результаты не очень - в трех матчах под руководством украинца команда из Генуи взяла одно очко из «Удинезе» и дважды уступила - «Роме» (0:2) и «Милану» (0:3), причем, как видим, не забила ни одного гола.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Дженоа».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 03.12.2021 19:16
    0
    Пора Берлускони начать работать с арбитрами, по другому команда Андрюши никогда не вылезет с подвала...
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