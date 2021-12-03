В воскресенье, 5 декабря, состоится матч 16 тура итальянской Серии А, в котором будут играть туринский «Ювентус» и «Дженоа». Игра пройдет в Турине (Италия) на поле стадиона «Альянц Стэдиум», начало – в 21:45 по киевскому времени.

Туринская команда продолжает свои невнятные выступления во внутреннем первенстве, которые начались еще в прошлом сезоне. «Ювентус» с пятью поражениями в пассиве после только 15 тура занимает седьмое место в турнирной таблице. В крайнем туре подопечные Аллегри победили «Салернитану» (2:0) с голами Мораты и Дибалы. Но, конечно, все наши взгляды прикованы к «Дженоа», которую тренирует Андрей Шевченко. Пока результаты не очень - в трех матчах под руководством украинца команда из Генуи взяла одно очко из «Удинезе» и дважды уступила - «Роме» (0:2) и «Милану» (0:3), причем, как видим, не забила ни одного гола.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Дженоа».