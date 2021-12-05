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05.12.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Ювентус – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Очередное испытание грандом для команды Андрея Шевченко

  • 05.12.2021 10:17
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Ювентус – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Твиттер Дженоа

Пятого декабря в Турине команда Андрея Шевченко встретится с командой Массимилиано Аллегри. По всем критериям и раскладам, именно «Дженоа» считается андердогом противостояния. И не только потому, что «Юве» выиграл последние пять очных поединков с «грифонами». А скорее из-за того, что команда, ведомая украинским наставником, нынче находится в кризисе. Тогда как «бьянконери» изо всех сил пытаются пробиться в топ-четверку.  

Ювентус

Вечного фаворита Серии А в нынешнем сезоне «колбасит» не по-детски. Приход на тренерский мостик нового-старого тренера Аллегри пока не принес команде нужных дивидендов. «Старая синьора» провалила старт сезона. Да и сейчас не может похвастаться стабильностью. И причина происходящего, по словам Аллегри, не только уход Роналду, но и то, что «Ювентус» сейчас «обладает средним составом».

Также необходимо отметить и о кадровых проблемах «бьянконери». Против «Дженоа» не смогут сыграть Рэмзи, Кьеза, Маккенни, Данило, Де Шильо, Кьеллини.

Тем не менее, в последних двух поединках чемпионата туринцы продемонстрировали тенденцию к «выздоровлению», всухую победив «Лацио» и «Фиорентину». 

Дженоа

Разница забитых-пропущенных мячей после трех последних поединков «Дженоа» - 0:5. И лишь одно набранное очко в этих играх. Что уж там, старт легенды Серии А Андрея Шевченко на клубном тренерском поприще можно смело назвать неудачным. Приход нового тренерского штаба не взбодрил «грифонов». «Дженоа» по-прежнему находится среди аутсайдеров. Более того, потихоньку в адрес Шевы раздается критика. Мол, нет ни игры, ни результата.

Что-то в этих словах есть. Действительно, Андрею Николаевичу не удалось «переформатировать» коллектив, дать положительный импульс. Какой именно футбол пытается привить Шевченко своим новым подопечным – пока что остается загадкой.

Но справедливости ради нужно отметить, что на негативные результаты «Дженоа» серьезно повлияла кадровая ситуация. Точнее – настоящий травмопад. Из-за повреждений разной степени сложности на «больничном» оказались сразу несколько ключевых исполнителей. Последний в этом списке – молодой талант Ровелла, травмировавшийся в игре против «Милана». Также против «Юве» не сыграют Кришито, Максимович, Серпе, Фарес, Стураро, Каллон, Дестро и Кайседо – фактически большая часть основного состава.

Дабы изменить сложившуюся ситуацию, Шевченко инициировал изменения в медицинском штабе «Дженоа». Новым главврачом «грифонов» стал Корсини, ранее работавший в «Интере».

Однако главной проблемой «Дженоа» на данном этапе все же остается сугубо игровая. Шевченко придется в весьма сжатые сроки поставить команде вменяемый игровой рисунок, сломать психологию неудачников. Иначе, невзирая даже на сложный календарь, приверженцев тренерского таланта Шевы среди болельщиков «Дженоа» поубавится.     

Прогноз

«Ювентус» - явный фаворит противостояния. Несмотря на определенные кадровые проблемы, да и отчасти психологические, «Старая синьора» явно выше уровнем. К тому же сыграет в родных стенах. Вряд ли «разобранная» команда Шевченко сможет что-то противопоставить туринцам. Скорее всего, «Юве» победит с комфортным счетом – с разницей в два-три мяча.  

Ориентировочные составы:

«Ювентус»: Шченсны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Сандро, Бернардески, Рабьо, Локателли, Кулусевски, Дибала, Мората

«Дженоа»: Сиригу, Бираски, Васкес, Сабелли, Масьелло, Камбьязо, Бехрами, Экубан, Эрнани, Бадель, Бьянки.   

5 декабря, воскресенье

«Ювентус» – «Дженоа»
Турин. «Альянц Стэдиум». 21:45
Прямая ТВ-трансляция – сервис MEGOGO
Арбитр: Даниэле Киффи
Прогноз Sport.ua – 3:1
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Источник — Sport.ua

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