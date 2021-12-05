ВИДЕО. Шедевр! Куадрадо забил Дженоа прямым ударом с углового

Футболисту «Ювентуса» удался фантастический выстрел

  • 05.12.2021 22:09
  • 4799 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Шедевр! Куадрадо забил Дженоа прямым ударом с углового
© Getty Images/Global Images Ukraine

33-летний колумбийский полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо отметился забитым мячом в поединке 16-го тура чемпионата Италии против «Дженоа».

На 9-й минуте встречи Куадрадо отправил мяч в ворота «Дженоа» прямым ударом с углового, сделав счет 1:0.

Источник — Sport.ua

(23 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Саша Зардунов
    Саша Зардунов, 05.12.2021 22:54
    +4
    Sauron, 05.12.2021 22:47
    Воротника надо срочно менять на что-то.
    В прошлом туре стенку поставил так, как даже во 2-й нашей лиге не ставят.
    Теперь сухой лист...
    Не болтай глупости. Удар был идеальным и практически не берущим
    Ссылка
    vitaha33
    vitaha33, 05.12.2021 22:20
    +4
    Просто ідеальний удар!! !!
    Ссылка
    udman1111
    online
    udman1111, 05.12.2021 22:53
    +3
    Sauron, 05.12.2021 22:47
    Воротника надо срочно менять на что-то.
    В прошлом туре стенку поставил так, как даже во 2-й нашей лиге не ставят.
    Теперь сухой лист...
    А вратарь тут при чём? Любой бы не отбил.
    Ссылка
    movkli
    movkli, 05.12.2021 22:45
    +1
    вчера Чолханоглу, сегодня Куардадо, что происходит)))
    Ссылка
    BaZia
    BaZia, 05.12.2021 22:53
    -2
    Sauron, 05.12.2021 22:47
    Воротника надо срочно менять на что-то.
    В прошлом туре стенку поставил так, как даже во 2-й нашей лиге не ставят.
    Теперь сухой лист...
    100% кажу ж для Шеви ідеальний варіант було б Різника з Ворскли підписати
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 05.12.2021 22:47
    -2
    Воротника надо срочно менять на что-то.
    В прошлом туре стенку поставил так, как даже во 2-й нашей лиге не ставят.
    Теперь сухой лист...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности