ВИДЕО. Шедевр! Куадрадо забил Дженоа прямым ударом с углового

33-летний колумбийский полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо отметился забитым мячом в поединке 16-го тура чемпионата Италии против «Дженоа».
На 9-й минуте встречи Куадрадо отправил мяч в ворота «Дженоа» прямым ударом с углового, сделав счет 1:0.
Источник — Sport.ua
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В прошлом туре стенку поставил так, как даже во 2-й нашей лиге не ставят.
Теперь сухой лист...
В прошлом туре стенку поставил так, как даже во 2-й нашей лиге не ставят.
Теперь сухой лист...
В прошлом туре стенку поставил так, как даже во 2-й нашей лиге не ставят.
Теперь сухой лист...
В прошлом туре стенку поставил так, как даже во 2-й нашей лиге не ставят.
Теперь сухой лист...
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