15-й тур
Дженоа
0 : 3
Милан
01.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Пиоли громит Шевченко. Милан на выезде без проблем разобрался с Дженоа

В 15-м туре Серии А «Милан» разгромил «Дженоа»

  • 01.12.2021 23:40
  • 1416 просмотров
  • 7 комментариев
Пиоли громит Шевченко. Милан на выезде без проблем разобрался с Дженоа
© AC Milan/Twitter

В среду, 1-го декабря, состоялся матч 15-го тура чемпионата Италии, в котором «Дженоа» принимал «Милан». Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась победой «Милана» со счетом 3:0. 

Подопечные Шевченка бодро начали матч и уже на 1-й минуте упустили момент открыть счет, когда Камбьясо после отскока с убойной позиции пробил выше ворот. «Милан» ответил через 9 минут и ответил голом в исполнении Ибрагимовича, который без шансов прошил ворота Сиригу со штрафного – очень плохо сыграла стенка «грифонов». В середине тайма неплохо пробивал Ровелла, однако мяч пролетел чуть выше перекладины.  Под конец тайма «Милан» зажал соперника у своих ворот, а уже в компенсированное время забил второй гол, когда Мессьяс после рикошета в штрафной головой переправил мяч в сетку ворот Сиригу. 

На старте второго тайма «Дженоа» упустил один из лучших своих моментов во всей игре: Ровелла со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Эрнани головой пробил в правый угол ворот, Меньян в прыжке парировал. Однако уже по традиции этого матча, после опасного момента от «грифонов» «Милан» снова ответил голом. Дубль на 61-й минуте оформил Мессьяс, который замкнул передачу Диаса на дальней штанге, мощно пробив в дальний угол.

За 10 минут до финального свистка гол престижа мог оформить вышедший на замену Портанова, который неожиданно решил пробить почти с центра поля, однако Меньян в красивом прыжке перевел мяч на угловой. Больше моментов «Дженоа» не имел, а «Милан» уже особо вперед не шел. В результате матч завершился уверенной победой «россонери» со счетом 3:0.

«Милан» после этой победы сохранил вторую строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 35 баллов, а вот «Дженоа» после поражения опустился в зону вылета – 10 очков и 18-е место.

Итальянская Серия А. 15-й тур.

«Дженоа» – «Милан» – 0:3

 Ибрагимович (10), Мессьяс (45+1, 61)

Габбия (32), Мазиелло (67), Ровелла (72)

«Дженоа»: Сиригу, Васкес, Мазиелло (Бани, 77), Ванхесден, Камбьясо, Ровелла (Портанова, 77), Бадель (Гальдамес, 63), Стураро (Эрнани, 46), Гильоне, Экубан, Бьянки (Пандев, 63)

«Милан»: Меньян, Калюлю, Кьяер (Габбия, 5, Флоренци (46), Томори, Тео Эрнандес, Тоналли (Салемакерс, 76), Кесси, Мессьяс, Диас (Бакайоко, 76), Крунич, Ибрагимович (Пеллегри, 60)

Арбитр: Хуан Лука Сакки (Трейя, Италия) 

Стадион: «Луиджи Феррарис» (Генуя, Италия)

ДЖЕНОА - МИЛАН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
61' ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мессьяс (Милан).
45' ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мессьяс (Милан).
10' ГОЛ ! Мяч забил Златан Ибрагимович (Милан).

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    D.Lanskoy
    D.Lanskoy, 02.12.2021 00:08
    +2
    Алексей Голяченко, 01.12.2021 23:42
    Пока что все печально
    да уж, Дженоа полное днище. Поторопился Шева брать тренировать это гуано, из него ничего не слепишь.
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 02.12.2021 00:15
    +1
    D.Lanskoy, 02.12.2021 00:08
    да уж, Дженоа полное днище. Поторопился Шева брать тренировать это гуано, из него ничего не слепишь.
    чего если будут вкладывать в усиление то улучшится все да и похоже выбора не было никакого, а тут пока и на виду и не малые гребет $ по сути за имя игрока только
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 01.12.2021 23:42
    +1
    Пока что все печально
    Ссылка
    Andrey Ilyashenko
    Andrey Ilyashenko, 02.12.2021 00:41
    0
    Посмотрел игру Дженуа, ну вы знаете тот же фк Львов лучше и интереснее выглядит, да я понимаю что на фоне Милана, но тут даже парни не понимают куда забегать как открываться. Ладно посмотрим...
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    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 01.12.2021 23:44
    0
    Вот месси которому нужно было давать золотой мяч, ане то дерево с псж
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    kortizol228
    online
    kortizol228, 02.12.2021 00:48
    -2
    D.Lanskoy, 02.12.2021 00:08
    да уж, Дженоа полное днище. Поторопился Шева брать тренировать это гуано, из него ничего не слепишь.
    ну Шева то топарь как тренер, не полное днище
    Ссылка
    kortizol228
    online
    kortizol228, 02.12.2021 00:47
    -2
    яка нэсподиванка
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