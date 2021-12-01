Пиоли громит Шевченко. Милан на выезде без проблем разобрался с Дженоа

В среду, 1-го декабря, состоялся матч 15-го тура чемпионата Италии, в котором «Дженоа» принимал «Милан». Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась победой «Милана» со счетом 3:0.

Подопечные Шевченка бодро начали матч и уже на 1-й минуте упустили момент открыть счет, когда Камбьясо после отскока с убойной позиции пробил выше ворот. «Милан» ответил через 9 минут и ответил голом в исполнении Ибрагимовича, который без шансов прошил ворота Сиригу со штрафного – очень плохо сыграла стенка «грифонов». В середине тайма неплохо пробивал Ровелла, однако мяч пролетел чуть выше перекладины. Под конец тайма «Милан» зажал соперника у своих ворот, а уже в компенсированное время забил второй гол, когда Мессьяс после рикошета в штрафной головой переправил мяч в сетку ворот Сиригу.

На старте второго тайма «Дженоа» упустил один из лучших своих моментов во всей игре: Ровелла со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Эрнани головой пробил в правый угол ворот, Меньян в прыжке парировал. Однако уже по традиции этого матча, после опасного момента от «грифонов» «Милан» снова ответил голом. Дубль на 61-й минуте оформил Мессьяс, который замкнул передачу Диаса на дальней штанге, мощно пробив в дальний угол.

За 10 минут до финального свистка гол престижа мог оформить вышедший на замену Портанова, который неожиданно решил пробить почти с центра поля, однако Меньян в красивом прыжке перевел мяч на угловой. Больше моментов «Дженоа» не имел, а «Милан» уже особо вперед не шел. В результате матч завершился уверенной победой «россонери» со счетом 3:0.

«Милан» после этой победы сохранил вторую строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 35 баллов, а вот «Дженоа» после поражения опустился в зону вылета – 10 очков и 18-е место.

Итальянская Серия А. 15-й тур.

«Дженоа» – «Милан» – 0:3

Ибрагимович (10), Мессьяс (45+1, 61)

Габбия (32), Мазиелло (67), Ровелла (72)

«Дженоа»: Сиригу, Васкес, Мазиелло (Бани, 77), Ванхесден, Камбьясо, Ровелла (Портанова, 77), Бадель (Гальдамес, 63), Стураро (Эрнани, 46), Гильоне, Экубан, Бьянки (Пандев, 63)

«Милан»: Меньян, Калюлю, Кьяер (Габбия, 5, Флоренци (46), Томори, Тео Эрнандес, Тоналли (Салемакерс, 76), Кесси, Мессьяс, Диас (Бакайоко, 76), Крунич, Ибрагимович (Пеллегри, 60)

Арбитр: Хуан Лука Сакки (Трейя, Италия)

Стадион: «Луиджи Феррарис» (Генуя, Италия)

ДЖЕНОА - МИЛАН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА