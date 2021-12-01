ВИДЕО. Шева в шоке! Феноменальный гол Златана со штрафного в ворота Дженоа

В матч 15-го тура Серии А «Милан» быстро вышел вперед

  • 01.12.2021 22:32
  • 5979 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Шева в шоке! Феноменальный гол Златана со штрафного в ворота Дженоа
© Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря в 21:45 проходит матч 15-го тура итальянской Серии А «Дженоа» – «Милан».

Гости открыли счет в первом тайма усилиями Златана Ибрагимовича. Коуч хозяев поля Андрей Шевченко встречается против своей бывшей команды и недоволен таким развитием событий.

ГОЛ! 0:1. Феноменальный гол Златана со штрафного, 10 мин.

ГОЛ! 0:2. Жуниор Мессиас, 45+2

Источник — Sport.ua

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    Alex86 1, 01.12.2021 22:44
    +3
    Рома Кол, 01.12.2021 22:43
    Короче дали Шеве гамно и сказали делай пулю
    сам взял, ни кто ж не тянул силой да и вообще свезло шо решились взять его без опыта на клубном уровне
    Ссылка
    lebedyn2013
    online
    lebedyn2013, 01.12.2021 23:15
    0
    Ладно на русофашистких сайтах в Европе очень трудно видео посмотреть, но украинские сайты, и жооопааа
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 01.12.2021 23:07
    0
    Alex86 1, 01.12.2021 22:44
    сам взял, ни кто ж не тянул силой да и вообще свезло шо решились взять его без опыта на клубном уровне
    Та ладно, всього лиш "Дженоа"
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 01.12.2021 23:07
    0
    Гарно, звичайно, але аж ніяк не ФЕНОМЕНАЛЬНО
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    oenergo.com
    oenergo.com, 01.12.2021 22:43
    0
    Вратарь не поверил что мяч попадет в створ.
    Ссылка
    Рома Кол
    Рома Кол, 01.12.2021 22:43
    -1
    Короче дали Шеве гамно и сказали делай пулю
    Ссылка
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