ВИДЕО. Шева в шоке! Феноменальный гол Златана со штрафного в ворота Дженоа

1 декабря в 21:45 проходит матч 15-го тура итальянской Серии А «Дженоа» – «Милан».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Гости открыли счет в первом тайма усилиями Златана Ибрагимовича. Коуч хозяев поля Андрей Шевченко встречается против своей бывшей команды и недоволен таким развитием событий.
ГОЛ! 0:1. Феноменальный гол Златана со штрафного, 10 мин.
ГОЛ! 0:2. Жуниор Мессиас, 45+2
Источник — Sport.ua
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