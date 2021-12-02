15-й тур
Дженоа
0 : 3
Милан
01.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Против великого Милана сложно играть в свой футбол»

Наставник «Дженоа» подвел итоги поражения от «россонери» (0:3)

  • 02.12.2021 05:34
  • 777 просмотров
  • 2 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Против великого Милана сложно играть в свой футбол»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение от «Милана» (0:3) в поединке 15-го тура Серии А.

«У нас много игроков выбыло из-за травм, это создает нам дополнительные сложности. Сегодня мы постарались сыграть в свой футбол, но против такой великой команды, как «Милан», это всегда сложно. «Милан» отлично прессинговал, у нас было несколько хороших атак, но они действительно сильны, у них много классных игроков. Когда они забивают гол, то подрезают вам крылья, и план на игру сразу меняется.

Мы слишком низко защищались? Мы пытались обороняться выше, но сегодня у нас это не получилось», — сказал Шевченко после матча.

Источник — Corriere dello Sport

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Trollface
    online
    Trollface, 02.12.2021 06:40
    0
    Два матча сыграли. Где голы?
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    aleks19826
    aleks19826, 02.12.2021 06:33
    0
    Це тобі, Шева, від Златана привіт за євро-2012, де ви в батлі зійшлися. Чувак ждав тебе все своє життя, щоб зрівняти рахунок. Тепер 2:2 і є ще матч в Мілані🤣
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