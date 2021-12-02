Андрей ШЕВЧЕНКО: «Против великого Милана сложно играть в свой футбол»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение от «Милана» (0:3) в поединке 15-го тура Серии А.

«У нас много игроков выбыло из-за травм, это создает нам дополнительные сложности. Сегодня мы постарались сыграть в свой футбол, но против такой великой команды, как «Милан», это всегда сложно. «Милан» отлично прессинговал, у нас было несколько хороших атак, но они действительно сильны, у них много классных игроков. Когда они забивают гол, то подрезают вам крылья, и план на игру сразу меняется.

Мы слишком низко защищались? Мы пытались обороняться выше, но сегодня у нас это не получилось», — сказал Шевченко после матча.