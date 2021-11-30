В среду, первого декабря, состоится матч 15-го тура чемпионата Италии, в котором «Дженоа» примет «Милан». Встреча пройдет в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву.

Дженоа

Старейшая команда Италии сейчас находится на этапе больших изменений. В команду из Генуи пришли новые владельцы, которые будут пытаться сделать из нее что-то большее, чем было до этого. В связи с этим на пост главного тренера и приглашали Андрея Шевченко. На текущий момент задача команды заключается лишь в том, чтобы сохранить прописку в элите и не допустить вылета во второй по престижности дивизион Италии.



Сделать это будет совсем непросто. Как мы увидели в первых двух матчах под руководством украинского алленаторе, кроме мощно запакованного «автобуса» возле своей штрафной «красно-синие» пока что ничего не могут предложить своим соперникам. В первом матче с «Ромой» такая окопная тактика выдержала 82 минуты, во втором – удалось зацепить нулевую ничью на выезде против «Удинезе». Смотреть такой футбол не очень интересно, но какие-то очки будут идти в копилку. Вопрос только в том, есть ли вероятность при этом выигрывать матчи? Перед 15-м туром «Дженоа» всего на одно очко отстает от спасительного 17-го места, поэтому даже ничейные исходы практически в любых матчах будут считаться огромным успехом. В случае сохранения прописки, уже можно ожидать солидные бюджеты на трансферы перед следующим сезоном.

Милан

У бывшей команды Шевченко, с которой он в качестве игрока выигрывал и скудетто, и Лигу чемпионов, и даже «Золотой мяч», в этом сезоне все очень неплохо. «Красно-черные» идут на второй позиции после «Наполи», имея три очка отставания от лидера. Но проблема в том, что в трех последних матчах команда забуксовала. После ничьей с «Интером» было два поражения подряд – от «Суссуоло» (1:3) и «Фиорентины» (3:4). Это существенный удар по амбициям клуба.



Перед матчем с «Дженоа» в лазарете миланского клуба находится четверо игроков, а у Романьоли дисквалификация. Это немного связывает руки Стефано Пиоли, хотя ситуация с травмированными у будущих хозяев, наверное, еще хуже.

Прогноз на противостояние

«Милан» после двух осечек подряд должен выходить и грызть землю, иначе борьбу за чемпионство можно проиграть задолго до финальных туров. Играть против такого низкого блока не самое приятное занятие, но иначе «Дженоа» сейчас просто не готова быть конкурентной. Вероятно, матч будет похож на то, что мы видели против «Ромы», но, скорее всего, интрига умрет немного раньше.

Ориентировочные составы

«Дженоа»: Сиригу — Бераски, Васкес, Мазьелло, Сабелли, Стураро, Бедель, Ровелла, Камбьясо, Экубан, Пандев.

«Милан»: Тэтэрушану – Калулу, Кьер, Томори, Эрнандес, Тонали, Кессье, Салемакерс, Диас, Леау, Ибрагимович.

1 декабря, среда