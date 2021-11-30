15-й тур
Дженоа
0 : 0
Милан
01.12.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Дженоа – Милан. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 15-го тура итальянской Серии А

  • 30.11.2021 17:35
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Дженоа – Милан. Текстовая трансляция матча
© acmilan.com

В среду, 1-го декабря, состоится матч 15-го тура чемпионата Италии, в котором «Дженоа» примет «Милан». Встреча пройдет в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву.

«Дженоа» в текущем сезоне борется за сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата. Команда всего на одно очко отстает от спасительного 17-го места. Недавно клуб возглавил украинский тренер Андрей Шевченко. Под его руководством «грифоны» в последних двух встречах набрали всего один бал (поражение 0:2 в матче с «Ромой» и ничья с «Удинезе» 0:0).

Соперником коллектива Шевченко будет «Милан». После 14 туров «россонери» занимают вторую строчку в таблице Серии А. Впрочем, в последних трех матчах чемпионата «Милан» показал далеко не лучшие результаты, сыграв вничью с «Интером» 1:1 и уступив «Фиорентине» 3:4 и «Сассуоло» 1:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Дженоа» – «Милан».

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Источник — Sport.ua

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