Топ-4 все равно далеко. Ювентус прервал неудачную серию

«Ювентус» после поражений от «Челси» и «Аталанты» вернулся на победный путь. Благо для команды Аллегри, в соперниках был аутсайдер «Салернитана».
Туринцы выиграли 2:0 и с 24 очками поднялись на 7-е место. От топ-4 команда отстает на 7 пунктов.
Чемпионат Италии. 15-й тур
Салернтина - Ювентус 0:2
Голы: Дибала, 21, Мората, 70
Верона - Кальяри 0:0
Источник — Sport.ua
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