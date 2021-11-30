Топ-4 все равно далеко. Ювентус прервал неудачную серию

«Ювентус» после поражений от «Челси» и «Аталанты» вернулся на победный путь. Благо для команды Аллегри, в соперниках был аутсайдер «Салернитана».

Туринцы выиграли 2:0 и с 24 очками поднялись на 7-е место. От топ-4 команда отстает на 7 пунктов.

Чемпионат Италии. 15-й тур

Салернтина - Ювентус 0:2

Голы: Дибала, 21, Мората, 70

Верона - Кальяри 0:0