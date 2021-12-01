Салернитана – Ювентус – 0:2. Дибала и Мората. Видео голов и обзор матча

В 15-м туре чемпионата Италии «Салернитана» проиграла «Ювентусу» (0:2).

Голами у бьянконери отличились Пауло Дибала и Альваро Мората. Кроме того, Дибала не забил пенальти в конце матча.

«Ювентус» набрал 24 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А.

Серия A. 15-й тур

«Салернитана» – «Ювентус» – 0:2

Голы: Дибала, 21, Мората, 70.

Незабитый пенальти: Дибала, 90+5 (пен).

Видеообзор матча.

ГОЛ! 0:1. Дибала, 21 мин.

ГОЛ! 0:2. Мората, 70 мин.