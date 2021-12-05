Выстраданная победа. Заря минимально одолела Ингулец

Воскресная программа семнадцатого тура украинской Премьер-лиги, исходя из своих вывесок, носила расслабляющий характер, на фоне напряженных противостояний днем ранее, а открывать ее предлагалось матчем в Запорожье, где луганская «Заря» проводила финальную разминку перед заключительной игрой своей еврокампании против норвежского «Глимта». Соперником коллектива Виктора Скрипника по данной игре был петровский «Ингулец», оказавшийся в зоне вылета в результате череды неудачных поединков со своим участием.



На фоне далеко не самой плохой игры в начале сезона в исполнении подопечных Сергея Лавриненко, увидеть «козаков» на предпоследней строчке в турнирной таблице за два тура до наступления зимней паузы было достаточно неожиданным. Многие правильно отметят, что у «Ингульца» еще есть в запасе игра против львовского «Руха», но, глядя на текущие кондиции коллектива Леонида Кучука, можно утверждать, что длительный перерыв будет на руку именно футболистам из Петрово.



Что же касается луганской «Зари», то их положение в турнирной таблице ничем не могло удивить, хотя и могло быть немногим лучше, если бы «мужики» в один момент не испытали бы желания поделиться очками с нуждающимся в них ПФК «Львов» неделей ранее (1:2). Повторить подобный опыт подопечные Скрипника, да еще и на фоне приближающегося последнего для них матча в еврокубках в этом сезоне, точно не хотели. Да и днепровский «Днепр-1» только и ждал того момента, когда луганчане в очередной раз допустят осечку.



Максимально напряженная игра, но именно такое и ожидалось увидеть от этих команд в первой половине матча, когда футболисты только старались привыкнуть к тактикам тренерских штабов. В том, что «Ингулец» отдаст инициативу в контроле мяча, а вместо этого поставит низкий блок, не приходилось сомневаться, однако от «Зари» ожидалось чуть большее упорство в завершающей стадии. Как минимум, по такой же стратегии может сыграть против коллектива Скрипника и «Глимт» в следующий четверг, поэтому был шанс потренироваться.



Однако, мы увидели лишь попытки дальних ударов в завершающей трети нападения луганчан, что, хотя и несло определенную угрозу, однако было лишь доказательством того, что оборона соперников со своими обязанностями справлялась очень хорошо. А где не удавалось контролировать ситуацию защитникам, там и голкипер Богдан Шуст был не против подстраховать, как в том эпизоде, когда он справился с дальним ударом от Артема Громова еще на первых минутах.



Коллектив Сергея Лавриненко атаковал позиционно очень небольшими силами, но на подачи со стандартных положений подключался уже значительным числом футболистов. Забить из подобных ситуаций «козаки» имели возможность лишь при ударе Салема с правого фланга штрафной еще на девятой минуте матча, или же попытке Коваленко с предельно острого угла уже ближе к перерыву, однако были безуспешны на фоне блоков со стороны соперников. Обоим тренерским штабам было над чем подумать в перерыве, так как команды явно не выжимали максимум из своих возможностей.



Вторую половину матча команды также начали с размеренного владения мячом, в котором было достаточно сложно выделить фаворита в борьбе за три очка. Не особо походило на то, что регулярные фланговые передачи на обеих сторонах поля приведут в этом матче к забитым мячам, однако попытки выйти в атаку через длинный пас со стороны «Ингульца» в этом аспекте были куда более затейливыми. В частности, колоссальный момент команда из Петрово упустила, когда Коваленко с правого фланга контратаки выкатил мяч под удар в свободный дальний угол на Козака, но партнер просто не попал по воротам.



Коллектив Сергея Лавриненко за свою расточительность понес суровое, но справедливое, наказание практически сразу. Булеца оформил удачную подачу углового с левого фланга, но с первым ударом головой от Фаворова с близкой дистанции справился Шуст, однако партнеры не успели накрыть добивание от Дениса. Все понимали, что значит этот гол в контексте общего характера противостояния, поэтому «Ингулец» спешно попытался отыграться, но еще один верный момент запорол Гопей, запустив мяч на пустые трибуны над воротами от правого угла вратарской уже через несколько минут.



«Заря» в концовке поединка выбрала опасную тактику, передав мяч под контроль соперникам, но при этом сумела качественно проконтролировать пространство на своей половине. Гости практически не имели возможностей для того, чтобы отыграться в заключительной фазе встречи, поэтому остались без очков при далеко не самой плохой игре.



В следующем туре луганская «Заря» сыграет гостевой поединок против киевского «Динамо», а петровский «Ингулец» будет в Кропивницком принимать черниговскую «Десну», если агрономам стадиона «Зирка» на этот раз напомнят включить подогрев поля.

Украинская Премьер-лига. 17 тур.

«Заря» - «Ингулец» - 1:0.

Фаворов, 62.

Вернидуб, 11, Кабаев, 40, Фаворов, 68, Шахаб, 88 - Поспелов, 86.

«Заря»: Мацапура - Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо - Булеца, Цвек, Кабаев (Алибеков, 90) - Шахаб (Фримпонг, 90), Гладкий, Громов.

«Ингулец»: Шуст - Полегенько, Поспелов, Салем, Опанасенко - Лупашко, Шишка (Головкин, 88) - И. Коваленко, Запорожец, Козак - Гопей (Плохотнюк, 77).

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).

ЗАРЯ - ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА