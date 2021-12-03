В воскресенье, 5 декабря, состоится поединок 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и петровский «Ингулец». Игра пройдет в Запорожье на поле «Славутич-Арены», начало – в 14:00.

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. «Заря» ведет с «Днепром-1» и «Ворсклой» борьбу за третье место. Правда, «бронзовые» амбиции подопечных Скрипника в позапрошлом туре получили неожиданную и довольно болезненную оплеуху в виде поражения от «Львова» (1:2). Реабилитация (выездная победа над «Александрией» со счетом 1:0) в туре прошлом состоялась, но все же приходится говорить об утраченных пунктах, через которые команда находится перед началом тура на пятом месте. «Ингулец» же за два стартовых тура второго круга набрал одно очко (2:2 с «Минаем» и 0:1 с «Шахтером») и находится на предпоследнем месте, не зная вкуса побед уже девять матчей подряд. В матче первого круга «Заря» разбила оппонентов со счетом 5:1 - на хет-трик Кочергина, голы джокеров Кристиана и Фримпонга один раз ответил Ситало.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Ингулец».