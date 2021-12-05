Виктор СКРИПНИК: «Заря выстрадала эту победу»

На вопросы журналистов во время послематчевой пресс-конференции после встречи с «Ингульцом» (1:0) ответил главный тренер «Зари» Виктор Скрипник.

- Конечно, тяжело всегда и всюду. Футбол — это всегда противостояние характеров, мастерства двух команд. Можно сказать, мы одержали выстраданную победу. Было много интересных моментов и у нас, и у соперника еще при счете 0:0, но нам удалось забить, этому мы радуемся. Не хотелось при таком зыбком счете совершать ошибки.

Я только хотел производить экстренные замены, но не пришлось. Если в твоем доступе есть пять замен, не обязательно их использовать все, мы подождали и выпустили двух футболистов, которые помогли сохранить счет положительным. Мы рады «сухой» победе. Но после забитого нами мяча не слишком ощутили давление от соперника.

Важна победа, ведь прямые конкуренты лишились пунктов в турнирной таблице. Вся борьба впереди, мы работаем от игры к игре. Уже в четверг следующий поединок, а в воскресенье, заключительный матч в этом году, а дальше — отдых и подготовка к новому кругу чемпионата.

– Почему не было в заявке Егора Назарины и Дмитрия Хомченовского?

– Дмитрий еще не восстановился после травмы, а Егор заболел. К счастью, не коронавирус, мы его проверили, все тесты отрицательные.

– А еще кто находится сейчас в «лазарете»?

– До сих пор там Максим Лунев, который подвернул ногу. Это обычно 2-3 недели, поэтому мы его ждем, но не знаем, вернется ли он до зимнего перерыва.