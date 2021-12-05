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Заря
1 : 0
Ингулец
05.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Виктор СКРИПНИК: «Заря выстрадала эту победу»

Наставник луганской команды рассказал о матче с «Ингульцом» (1:0)

  • 05.12.2021 20:14
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Виктор СКРИПНИК: «Заря выстрадала эту победу»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

На вопросы журналистов во время послематчевой пресс-конференции после встречи с «Ингульцом» (1:0) ответил главный тренер «Зари» Виктор Скрипник.

- Конечно, тяжело всегда и всюду. Футбол — это всегда противостояние характеров, мастерства двух команд. Можно сказать, мы одержали выстраданную победу. Было много интересных моментов и у нас, и у соперника еще при счете 0:0, но нам удалось забить, этому мы радуемся. Не хотелось при таком зыбком счете совершать ошибки.

Я только хотел производить экстренные замены, но не пришлось. Если в твоем доступе есть пять замен, не обязательно их использовать все, мы подождали и выпустили двух футболистов, которые помогли сохранить счет положительным. Мы рады «сухой» победе. Но после забитого нами мяча не слишком ощутили давление от соперника.

Важна победа, ведь прямые конкуренты лишились пунктов в турнирной таблице. Вся борьба впереди, мы работаем от игры к игре. Уже в четверг следующий поединок, а в воскресенье, заключительный матч в этом году, а дальше — отдых и подготовка к новому кругу чемпионата.

– Почему не было в заявке Егора Назарины и Дмитрия Хомченовского?
– Дмитрий еще не восстановился после травмы, а Егор заболел. К счастью, не коронавирус, мы его проверили, все тесты отрицательные.

– А еще кто находится сейчас в «лазарете»?
– До сих пор там Максим Лунев, который подвернул ногу. Это обычно 2-3 недели, поэтому мы его ждем, но не знаем, вернется ли он до зимнего перерыва.

Источник — ФК Заря

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