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Ингулец
05.12.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Заря – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В погоне за третьим местом

  • 04.12.2021 13:22
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Заря – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© УПЛ

К заключительной домашней игре года в рамках УПЛ луганчане подходят с твердым намерением вернуться на третью строку таблицы. Главный конкурент сыграет только в понедельник, поэтому сейчас главное – взять «свое». Но у петровцев есть свои мысли о предстоящем противостоянии: четвертый месяц не знает побед коллектив, и в такой ситуации на максимальный результат нужно нацеливаться с любым оппонентом.

Ингулец

Казалось бы, уже девять матчей составляет безвыигрышная серия «Ингульца», но за это время подопечные Сергея Лавриненко показали целый ряд довольно качественных игр. Взять хотя бы 0:1 недельной давности от «Шахтера». «Впечатления положительные, кроме, конечно, результата. Давно не видел такой дисциплины! Если будем играть так же, то победы придут что с «Зарей», что с «Десной». Очень понравилось отношение ребят к футболу!», – с воодушевлением прокомментировал поединок против «горняков» президент клуба Александр Поворознюк.

Больше всего вопросов по единственному пропущенному в том поединке голу могло быть к Евгению Гальчуку, не лучшим образом рассчитавшего выход из ворот, но такой уж фатальной ошибку голкипера вряд ли назовешь. Скорее, эпизод решило стечение обстоятельств и мастерство Тете. Так что, вряд ли кадровая встряска будет в составе «Ингульца», но наверняка вернется на поле Младен Бартулович, отбывший дисквалификацию. Выступая против «Зари» за разные команды, хорватский полузащитник регулярно отличался в воротах луганчан.

Заря

Коллектив Виктора Скрипника неделю назад гостил у соседней с Кропивницким «Александрии», также добыв минимальную победу – 1:0. Здесь ключевой эпизод состоялся также в середине первого тайма, когда Максим Имереков ударом слету замкнул фланговый прострел Сергея Булецы. Кстати, особым этот победный поединок стал для Александра Гладкого, в активе которого теперь 450 (!) матчей на высшем уровне в профессиональной карьере – в Украине таких футболистов меньше двух десятков!

Учитывая, что предстоящее заключительное для «Зари» в Лиге Конференций противостояние с «Буде-Глимт» уже ровным счетом ничего с турнирной точки зрения не решает, тренерский штаб луганчан наверняка бросит в бой с «Ингульцом» сильнейший состав. Пополнения в «лазарете», к счастью, нет, а после дисквалификации возвращается в строй Владислав Кабаев. Почему бы не одержать шестую кряду домашнюю победу?

Статистика встреч

Очень достойно, особенно в домашних матчах, с соперниками любого уровня бьется «Ингулец», но как раз с «Зарей» в первом круге команда потерпела свое самое крупное поражение в Кропивницком – 1:5. Хет-триком тогда отметился Владислав Кочергин, в октябре «сосланный» в дубль из-за не совсем футбольных мотивов. В прошлом сезоне «Заря» взяла с «Ингульцом» четыре очка – 1:1 в Запорожье и 2:0 в Кропивницком.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Цвек, Кабаев, Булеца, Гладкий, Шахаб, Аллахяр.

«Ингулец»: Гальчук, Лупашко, Запорожец, Полегенько, Коваленко, Шишка, Павлов, Асмелаш, Ковалев, Бартулович, Гопей.

Прогноз на противостояние

Отсутствие особых кадровых проблем и уменьшение груза ответственности после прощания с еврокубками вкупе делают луганчан явными фаворитами противостояния. Наверняка «Ингулец» окажет серьезное сопротивление, и игра будет иметь интригу, но наш прогноз – уверенная победа «Зари».

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5 декабря, воскресенье

«Заря» – «Ингулец»
Запорожье. Стадион «Славутич-Арена». 14:00
  ТВ-трансляция на телеканале «Униан»
ЗАРЯ – ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:0

Артем Цыганенко, Sport.ua

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