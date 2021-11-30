ФОТО. Кто в футболе круче всех? Как в Париже Золотой мяч вручали

Обладателем Золотого мяча 2021 стал аргентинец Лионель Месси в 7-й раз

  • 30.11.2021 06:45
  • 1493 просмотра
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ФОТО. Кто в футболе круче всех? Как в Париже Золотой мяч вручали
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В парижском театре «Шатле» 29 ноября состоялась церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2021 года. Престижная награда вручается в 65-й раз.

Золотой мяч 2021. Были вручены награды:

ФОТО. Кто в футболе круче всех? Как в Париже Золотой мяч вручали

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Источник — Sport.ua

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