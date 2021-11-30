В парижском театре «Шатле» 29 ноября состоялась церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2021 года. Престижная награда вручается в 65-й раз.
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию вручения наград.
Золотой мяч 2021. Были вручены награды:
- Золотой мяч (лучший футболист) – Лионель Месси (Барселона / ПСЖ)
- Лучший форвард 2021 года – Роберт Левандовски (Бавария)
- Яшин Трофи (лучший вратарь) – Джанлуиджи Доннарумма (Милан / ПСЖ)
- Копа Трофи (лучший молодой игрок) – Педри (Барселона)
- Женский Золотой мяч (лучшая футболистка) – Алексия Путельяс (Барселона)
- Лучший клуб 2021 года – Челси (Англия)
ФОТО. Кто в футболе круче всех? Как в Париже Золотой мяч вручали
Источник — Sport.ua
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