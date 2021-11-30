В парижском театре «Шатле» 29 ноября состоялась церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2021 года. Престижная награда вручается в 65-й раз.

Золотой мяч 2021. Были вручены награды:

ФОТО. Кто в футболе круче всех? Как в Париже Золотой мяч вручали