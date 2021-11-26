16-й тур
Днепр-1
0 : 0
Ворскла
27.11.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 26.11.2021 21:13
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Днепр-1 – Ворскла. Текстовая трансляция матча
© УПЛ

В субботу, 27-го ноября, состоится поединок шестнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена» и начнется в 19:30.

Предстоящее противостояние является центральным в очередном туре украинского чемпионата, ведь эти команды ведут борьбу за медали и демонстрируют зрелищный футбол. Полтавчане текущей осенью проиграли только донецкому «Шахтеру». В прошлом туре команда Юрия Максимова разгромила «Мариуполь», обыграв азовцев со счетом 5:1. Днепряне также показывают уверенную игру, которая приносит результат команде Игора Йовичевича. Неделю назад «Днепр-1» на своем поле разобрался с «Александрией», одержав победу со счетом 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр 1» – «Ворскла».

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Источник — Sport.ua

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